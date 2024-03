Ristori incendio San Cataldo, replica vicesindaco Signore al consigliere Scorrano

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 stampa divulgata dal consigliere comunale Scorrano sul tema dei ristori

per l’incendio a San Cataldo:

“/Sul tema dei ristori ai cittadini per l’incendio a San Cataldo, il

consigliere Scorrano sbaglia bersaglio. È dalla presidenza del

Consiglio, dipartimento di Protezione Civile, che la città sta

aspettando risposte. Dunque, è al governo che occorre sollecitare,

insieme, di fornire presto certezze ai cittadini danneggiati.

Il Comune di Lecce ha infatti completato tutti gli adempimenti di sua

competenza, lo ha fatto prontamente e in tempi record, a partire dalla

richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza approvata dalla

Giunta, seguita dal lavoro encomiabile del gruppo di lavoro

interistituzionale con Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco. Il

gruppo ha raccolto tramite avviso pubblico le perizie relative alla

certificazione dei danni ai privati e quantificato i danni agli spazi

pubblici e ha trasmesso prontamente, come stabilito dalle procedure di

legge, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che ha raccolto

le richieste provenienti da tutti i comuni pugliesi colpiti da incendi

la scorsa estate e le ha trasmesse al Dipartimento nazionale, a cui

spetta la valutazione finale che consenta al Governo di deliberare i

ristori ai Comuni e ai privati.

A febbraio scorso abbiamo nuovamente chiesto aggiornamenti al

Dipartimento regionale di Protezione Civile che ci ha risposto così:

“allo stato attuale alcun esito istruttorio del Dipartimento Nazionale

della Protezione Civile risulta pervenuto presso questa Sezione”.

Dunque, che senso ha puntare il dito contro l’amministrazione comunale e

la Protezione Civile comunale, che ha fatto il suo dovere prontamente e

che il giorno dell’incendio è stata eroicamente impegnata nello

spegnimento delle fiamme al fianco dei Vigili del Fuoco? Capisco che è

campagna elettorale, ma buttarsi polemicamente su tutto, anche su

questioni sulle quali dovremmo essere uniti come istituzione nel

chiedere risposte al governo nazionale, mi sembra un atteggiamento fuori

luogo.

Il tema della rimozione degli alberi bruciati e pericolanti rappresenta

una urgenza di pubblica sicurezza su cui intervenire e che dovremo

affrontare da soli, dato il silenzio del Governo nazionale. Per questo

nell’ultima riunione del coordinamento è stato deciso di affidare a un

agronomo l’incarico di svolgere una perizia per verificare lo stato di

assoluta pericolosità dei tronchi ancora presenti, alla quale seguirà

un’ordinanza per la rimozione degli stessi/”.