(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 15 marzo 2024

Pista ciclabile in via del Villone e via di Valdibrana per

collegare piazza Oplà al centro: da lunedì al via i

lavori

Intanto è incorso l’intervento per realizzare la pista ciclabile da via del Funaro a via Traversa

passando da viale Matteotti e si è concluso quello da via Casella a via Fattori. Aggiudicati i lavori

di altre tre ciclabili: viale Petrocchi – piazza san Francesco, via del Villone – via dei Pappagalli e la

Ciclovia del Sole

Continuano i lavori di realizzazione delle piste ciclopedonali a Pistoia.

Da lunedì 18 marzo partirà l’intervento, tempo permettendo, per collegare piazza Oplà con via

Donatori del Sangue, passando attraverso il Parco della Rana, via di Valdibrana e via del Villone.

Intanto è in corso l’intervento per la pista ciclopedonale da via del Funaro a via Traversa passando

da viale Matteotti e si sono conclusi i lavori per quella che da via Casella raggiunge via Fattori nella

zona di Pistoia Ovest. Prossimamente prenderanno il via gli interventi di altre tre ciclabili i cui

lavori sono stati affidati attraverso gara di appalto. Si tratta dei percorsi da viale Petrocchi a piazza

San Francesco, da via del Villone (secondo tratto) a via dei Pappagalli e della Ciclovia del Sole.

Itinerario ciclabile da via del Villone a piazza Oplà (lotto 1). I lavori prenderanno il via da lunedì

18 marzo. E’ prevista la sistemazione della sezione stradale adiacente alla carreggiata stradale nel

tratto di via del Villone e via di Valibrana mediante la realizzazione di parcheggi e un percorso

ciclopedonale. La pista ciclabile da piazza Oplà raggiungerà via Donatori del Sangue, passando

attraverso il Parco della Rana, via di Valdibrana e via del Villone. La pavimentazione verrà

realizzata in conglomerato ecologico drenante e tutto l’itinerario verrà arredato con aiuole a

verde per separare la pista ciclabile dal marciapiede e dalle aree a parcheggio. Ciò permetterà una

maggiore sicurezza per ciclisti e pedoni, oltre ad un miglioramento dell’arredo urbano. Il

parcheggio scambiatore di piazza Oplà sarà utilizzato per il cambio modale tra auto e bicicletta,

grazie anche all’installazione nell’area di sosta di una velostazione.

«Il Comune di Pistoia ha partecipato al “Programma di incentivazione della mobilità urbana

sostenibile” promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare proprio

per ottenere fondi da investire sulla mobilità alternativa – ricorda l’assessore alla mobilità Alessio

Bartolomei -. Il progetto complessivo delle piste ciclabili ha l’obiettivo di sostenere la mobilità

dolce per incentivare gli spostamenti in sicurezza a piedi e in bicicletta, separando i percorsi da

quelli veicolari e di ricucire e riconnettere le varie piste ciclabili già esistenti».

Ecco in dettaglio gli altri interventi in atto e di futura esecuzione.

Itinerario ciclabile da via del Villone a via dei Pappagalli (lotto 2). Il progetto, i cui lavori sono

stati aggiudicati attraverso un bando di gara, prevede la realizzazione di una pista ciclabile tra via

del Villone, incrocio con via Donatori del Sangue, e via dei Pappagalli. Di questo lotto di lavori fa

parte anche l’abbattimento delle barriere architettoniche in un tratto di via dei Pappagalli, in

particolare l’area di fronte a Villa Baldi Papini. Il lotto prevede inoltre la realizzazione di percorsi

dotati di linguaggio Loges (Linea di orientamento guida e sicurezza) per disabili visivi, la

realizzazione di una nuova rotatoria in grado di fluidificare il traffico veicolare, l’adeguamento

dell’illuminazione pubblica esistente, la messa in opera di impianti di videosorveglianza e la

sistemazione dell’arredo urbano per un miglioramento complessivo delle aree.

Itinerario ciclabile da Piazza San Francesco a Pistoia Ovest (Lotto 3). Questo intervento prevede

la realizzazione del percorso tra la stazione di Pistoia Ovest e piazza San Francesco completando la

pista ciclopedonale presente in via San Biagio in Cascheri, via Betti e via Fucini. La stazione di

Pistoia Ovest è dotata di un parcheggio scambiatore ed è in prossimità del complesso scolastico

dell’istituto Fedi – Fermi e viale Adua, zona commerciale e di servizi della città di Pistoia. Nel

dettaglio sarà realizzata una pista ciclopedonale in Largo Molinuzzo e in Piazza San Francesco.

finanziato dal Ministero dell’Ambiente per 600.000 euro e dal Comune di Pistoia per circa

Pista ciclabile per collegare il quartiere di San Lorenzo con viale Matteotti. Sono in corso i lavori

per realizzare la pista ciclabile in via del Funaro per poi proseguire in viale Matteotti (nel tratto tra

via del Funaro e via Cavallerizza) e via Traversa. In via del Funaro la pista ciclopedonale sarà

sistemata nella parte sinistra andando verso viale Matteotti: i posti auto tolti per le nuove opere

verranno tutti recuperati nel tratto di viale Matteotti da via del Funaro a via Cavallerizza. In viale

Matteotti la pista ciclopedonale percorrerà il lato opposto alle Mura urbane, nel tratto da via del

Funaro a via Cavallerizza, e sarà anche a servizio della scuola comunale per l’infanzia Il

Melograno. Infine, in via Traversa il percorso ciclopedonale sarà sistemato su entrambi i lati della

strada con doppio senso di marcia a due corsie.

Ciclovia del Sole. I lavori sono stati aggiudicati con un bando di gara e prenderanno il via a

conclusione dei passaggi e dei controlli previsti in caso di affidamento di un intervento pubblico.

La Ciclovia del Sole, nel tratto pistoiese, avrà una lunghezza di quasi 10 chilometri, con inizio dalla

stazione ferroviaria di Pistoia fino ad arrivare al confine con il comune di Montale. Si tratta

prevalentemente di interventi di riqualificazione della sede stradale, mentre altri riguarderanno

lavori di nuova realizzazione.

Il percorso partirà da piazza Dante Alighieri, di fronte alla stazione ferroviaria, per poi proseguire

in via XX Settembre, largo Treviso e via delle Mura Urbane. Dal Parco di piazza della Resistenza, si

ricollega poi alla pista ciclabile di viale Arcadia e quindi al Cimitero Comunale. Da qui, superato

un corso d’acqua e alcune aree agricole, si arriva in via Nerucci, al termine della quale la ciclabile

oltrepassa un’area a verde tra via Tangenziale Est e via Bure Vecchia Nord. Quindi approda