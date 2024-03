Cs e foto controlli Polizia Locale anti abbandono illecito rifiuti

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Altri controlli della Polizia Locale contro l’abbandono illecito dei rifiuti, azienda rischia la denuncia e un cittadino la multa

Continuano senza sosta i controlli finalizzati a contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti per le strade dell’agro e del centro storico.

Gli agenti del Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale, coadiuvati dall’ispettore ambientale, nei giorni scorsi hanno ispezionato alcune zone dell’agro e del centro storico rinvenendo sacchi in cui erano mischiati rifiuti di diversa tipologia lasciati sul margine di alcune strade. Si tratta di spazzatura in gran parte di provenienza domestica e in un caso riconducibili ad un’azienda. Sulla base degli elementi raccolti in collaborazione con l’ispettore ambientale, gli agenti hanno avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria tesi a identificare i responsabili sia per alcuni rifiuti di provenienza domestica sia per quelli provenienti presumibilmente da un’attività.

Il rappresentante legale di un’azienda che viene ritenuta responsabile del reato di abbandono illecito dei rifiuti rischia la denuncia all’autorità giudiziaria. Il singolo cittadino rischia invece una multa fino a 5000 euro laddove vi siano le condizioni per le prescrizioni ambientali.

I controlli, intensificati ormai da alcuni mesi, proseguiranno anche nei prossimi giorni sia nell’area urbana, in particolare nel centro storico, sia nell’agro per contrastare più efficacemente il fenomeno che in alcune zone nelle ultime settimane appare in calo.

Occorre sottolineare che coloro che abbandonano i rifiuti e non li conferiscono correttamente sono solo una minima parte dei cittadini di Martina Franca in quanto la stragrande maggioranza dimostra senso civico e rispetto per la bellezza della Città e della Valle d’Itria.

Fra coloro che danno il proprio contributo per tutelare la bellezza del territorio c’è il Circolo Legambiente Valle d’Itria Aps che domenica 17 marzo ripulirà una delle zone maggiormente interessante all’incivile fenomeno dell’abbandono dei sacchetti di rifiuti, via Ostuni.

Per volontari e cittadini che vogliono partecipare all’iniziativa “Sentieri puliti” – patrocinata dal Comune – l’appuntamento è alle 9,30 in via Alcide De Gasperi 90 per il ritrovo.

Segreteria del Sindaco di Martina Franca

Piazza Roma 32 – 74015 Martina Franca (TA)