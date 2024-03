(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 **Convegno, sport e tempo libero abitano in parrocchia**

/Scritto da Camilla Marotti, venerdì 15 marzo 2024 alle 19:46/

Si è svolto oggi nella sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati il convegno

“Abitare la parrocchia”, organizzato dal Centro sportivo italiano (Csi)

in collaborazione con Coni e Regione Toscana.

Dopo l’introduzione di Carlo Faraci, presidente del Csi Toscana, è

intervenuto Eugenio Giani, sollecitato dal direttore di Toscana Oggi,

Domenico Mugnaini, che ha moderato l’incontro, a rispondere alla

‘provocazione’ di Faraci sull’opportunità di una legge regionale di

sostegno alle parrocchie a carico della Regione, che verrebbe a beneficiare

poi dell’attività degli oratori e del Csi nei confronti della comunità.

Una sollecitazione che il presidente ha colto riavvolgendo la storia e

l’esperienza della sua stessa gioventù nella natia San Miniato, in anni in

cui ha conosciuto l’attività pastorale in quella diocesi di Monsignor

Andrea Migliavacca.

“Il 21 dicembre ‘23 del 23 abbiamo messo in bilancio 300mila euro per

la legge sugli oratori: ora c’è bisogno di avere un elenco degli oratori

sul territorio per dare una definizione giuridica a tante realtà

sostanziali e poter valutare le modalità con cui passare risorse. Lo sport

– ha aggiunto Giani – si sposa spesso con valori della formazione dei

giovani: l’attività delle parrocchie serve e il tessuto degli oratori deve

essere valorizzato”.

Il presidente si è detto poi convinto “ad andare oltre legge gli

oratori, e cioè al sostegno delle società sportive che si rifanno agli

impianti che operano nelle parrocchie e negli oratori. Occorre equiparare

le condizioni tra gli impianti pubblici, che sono circa l’85 per cento, e

gli altri, circa il 15, tra i quali vi sono realtà di straordinario

valore”.

Il convegno, aveva affermato Faraci in apertura, è un’occasione per

riflettere su temi importanti e luoghi educativi di eccellenza, la

parrocchia e l’oratorio appunto, dove la Csi può rilanciare il suo tuolo a

servizio delle nuove generazioni.

“Le parrocchie sono un luogo aperto in cui le persone possono ritrovarsi

a vivere una esperienza umana di convivialità. Un contesto coerente con il

tempo della nascita del Csi, il 1944, l’ente di promozione sportivo più

antico d’Italia”.

Dello sport come veicolo di valori, di vita e di esprienza ha parlato anche

Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. “Il Centro Sportivo

Italiano è un pezzo della mia storia fin da bambino e lo sento un po’ come

la mia casa perché è stata una delle prime realtà con cui ho avuto modo

di rapportarmi quando sono arrivato a Pisa oltre 25 anni fa. Lo sport è

socialità, è stare insieme, è il modo per crescere e vivere meglio. E’

educazione del corpo e dell’anima. Alle tante volontarie e ai tanti

volontari che si impegnano nel Csi, come ai tanti enti di promozione