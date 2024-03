IL COMUNE COMUNICA – domani sopralluogo degli assessori Romano e Mele al San Paolo per l’avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido “Il Fiore”

(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 DOMANI SOPRALLUOGO DEGLI ASSESSORI ROMANO E MELE

AL SAN PAOLO PER L’AVVIO DEL CANTIERE

PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO “IL FIORE”

Domani, venerdì 15 marzo, alle ore 11.15, gli assessori alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, e ai Lavori pubblici, Nicola Mele, e il presidente del Municipio III Nicola Schingaro effettueranno un sopralluogo al San Paolo per l’avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido “Il Fiore”, nell’area compresa tra la SP 73, via Cacudi, il commissariato della Polizia di Stato e l’I.C. Grimaldi – Lombardi.