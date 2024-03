(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 Issued: Mar 14, 2024 (4:25pm EDT)

If you wish to unsubscribe please do so

here: http://url6130.epa.mediaroom.com/ls/click?upn=u001.iqz6hAvLdUl-2FaSixKUG3iyFJBsxNAroAZOQ1BID8fKIiLAUfJX2sQlhu1tzKAOIu-2BU84uzAzSpWvmWyHnsNJDRYXWx5dlMz75Zp9ch-2BQlG6mQHPYjReZhS13hvd5qOopKhl__-2B0Ok6Af7hyz7Kqg6CR74pYblAA1WjrUjKSJUAiv3NOub0DC4O7JPWGxIlQ7kBB-2FSG95TGLSElDk8TuKADAbzbrgFJRaJlSunlK1n2lo2rCYsFUaKgV2jExF-2BoTMwuXUxjevEqnjd0EvjY6ndxSx6BvVZKs3w5HYKK32LbCwmkTucWO7BWfdkoPGhsbY9u82asjb1Oi7VX7-2ByQT7qUZN1RYLZ4wkUAXEUtL1CaBu0RvC63WHvVensvK6vratUgzGOl96frmVBxIgL7W798NkKlg-3D-3D

EPA Finalizes Cleanup Plan for The Battery Recycling Company Superfund Site in

Arecibo, Puerto Rico (Spanish Translation Included)

NEW YORK (March 14, 2024) – The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has

finalized its cleanup plan to address arsenic and lead-contaminated soil, and

volatile organic compounds in groundwater at the Battery Recycling Company

Superfund Site in Arecibo, Puerto Rico. The final plan, known as a Record of

Decision, explains EPA’s intention to address remaining contaminated soil

and groundwater on and off the site’s property.

“EPA has already taken significant actions to address the most urgent risks

posed by this site, and now we are moving forward with a long-term solution to

clean up the remaining contamination and prevent further exposure,” said

Regional Administrator Lisa F. Garcia. “We appreciate the public’s

participation and feedback on our cleanup plan, which helped us finalize the

best option for the site.”

EPA will remove contaminated soil from areas on and off the site and treat it

so that it can be safely stored. It will be stored in a secure and restricted

area at the former facility. EPA will also monitor the groundwater and file

land use restrictions with property records to prevent groundwater use until a

more permanent remedy can be selected. Additionally, EPA will ensure future

land use does not conflict with long-term cleanup goals.

The site was operated as a secondary lead smelter and battery recycling

operation from approximately 1994 until 2014. Prior to the secondary lead

smelting operation, the site was used for the manufacture of organic chemicals

to produce fumaric acid and phthalic acid. These activities left behind high

levels of lead, volatile organic compounds and other contaminants in the soil

and groundwater.

EPA added the site to the Superfund National Priorities List in 2017 and

addressed a significant amount of the lead contamination at the site in an

early removal action that was completed in 2022. EPA held a public meeting

August 29, 2023, to explain the proposed plan to the community and take

comments.

To read the EPA’s Record of Decision and to view EPA’s responses to public

comments, visit the Battery Recycling Company Superfund site profile page.

Follow EPA Region 2 on X and visit our Facebook page. For more information

about EPA Region 2, visit our website.

24-21

La EPA finaliza el plan de limpieza para el Lugar Superfondo

Battery Recycling Company en Arecibo, Puerto Rico

NUEVA YORK (14 de marzo de 2024) – La Agencia Federal de Protección Ambiental

(EPA) finalizó su plan de limpieza para remediar el suelo contaminado con

arsénico y plomo, y los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) en las aguas

subterráneas en el Lugar Superfondo Battery Recycling Company en Arecibo,

Puerto Rico. El plan final, conocido como Récord de Decisión (ROD),

explica la intención de la EPA de atender la contaminación del suelo y del

agua subterránea que quedan dentro y fuera de la propiedad del lugar.

“La EPA ya ha tomado medidas significativas para abordar los riesgos más

urgentes presentes en este lugar, y ahora estamos avanzando con una solución

a largo plazo para remediar la contaminación restante y prevenir una mayor

exposición”, explicó la administradora regional Lisa F. García.

“Agradecemos la participación y los comentarios del público sobre nuestro

plan de limpieza, que nos ayudó a escoger la mejor alternativa para el

Lugar”.

La EPA eliminará el suelo contaminado de las áreas dentro y fuera del Lugar

y lo tratará para que pueda almacenarse de manera segura y restringida en la

antigua instalación. La EPA también monitoreará las aguas subterráneas y

presentará restricciones de uso de los terrenos en los registros de propiedad

para prevenir el uso de aguas subterráneas hasta que se pueda seleccionar un

remedio más permanente. Además, la EPA se establecerá controles

institucionales para que el uso futuro de los terrenos no conflija con los

objetivos de limpieza a largo plazo.

El Lugar operaba como una instalación de fundición secundaria de plomo y

centro de reciclaje de baterías desde, aproximadamente, 1994 hasta 2014.

Antes de operar como una instalación de fundición secundaria de plomo, el

Lugar se utilizaba para fabricar productos químicos orgánicos destinados a

elaborar ácido fumárico y ácido ftálico. Estas actividades dejaron altos

niveles de plomo, VOCs y otros contaminantes en el suelo y las aguas

subterráneas.

La EPA agregó el Lugar a la Lista Nacional de Prioridades de Superfondo en

2017 y condujo eliminación temprana de una cantidad significativa de la

contaminación de plomo en el Lugar, la cual terminó en 2022. La EPA llevó a

cabo una reunión pública el 29 de agosto de 2023 para explicar a la

comunidad el plan propuesto y recibir comentarios.

Para leer el ROD y ver las respuestas de la EPA a los comentarios

públicos, visite la página del perfil del Lugar Superfondo de Battery

Recycling Company.