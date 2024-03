14/3/2024 PRESENTATA AL BASTIONE FIORITO DEL CASTELLO DI SAN GIUSTO LA MOSTRA “1924-2024. UN SECOLO DI STORIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE. IMMAGINI E DOCUMENTI”

(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

14/3/2024

PRESENTATA AL BASTIONE FIORITO DEL CASTELLO DI SAN

GIUSTO

MOSTRA

DELL’UNIVERSITÀ

“1924-2024.

DEGLI

STUDI

SECOLO

TRIESTE.

STORIA

IMMAGINI

DOCUMENTI”

In occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Ateneo, l’Università degli

Studi di Trieste e il Comune di Trieste hanno presentato questa mattina (14 marzo) al

Bastione Fiorito del Castello di San Giusto la mostra “1924 – 2024. Un secolo di

storia dell’Università degli Studi di Trieste. Immagini e documenti”. Proposta e

coordinata dallo SMATS – Sistema Museale di Ateneo, l’esposizione è realizzata con

il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Erano presenti alla conferenza stampa l’assessore alle Politiche della Cultura e del

Turismo, Giorgio Rossi, il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Roberto Di

Lenarda, il Direttore generale Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli

Venezia Giulia, Anna Del Bianco, la curatrice dell’esposizione Tullia Catalan, il

Conservatore del Castello di San Giusto, Anna Krekic e il curatore dell’allestimento,

Lorenzo Michelli.

“Oggi si inaugura la mostra “1924 – 2024. Un secolo di storia dell’Università

degli Studi di Trieste. Immagini e documenti”, uno degli eventi realizzati per

festeggiare i 100 anni d’Università. Con questa mostra – ha dichiarato l’assessore

comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo Giorgio Rossi – prosegue la

nuova stagione espositiva del Bastione Fiorito, curata dal conservatore del Castello di

San Giusto. Una stagione espositiva iniziata lo scorso settembre e volta ad esplorare

in vari modi la storia e le eccellenze di Trieste. La rassegna che si inaugura oggi,

celebrando il Centenario dell’Ateneo triestino, suggella sul colle capitolino la

fruttuosa collaborazione tra l’Università di Trieste e il Comune di Trieste”.

“L’Università di Trieste ha superato e attraversato un secolo di storia e se

un’istituzione regge l’urto della storia vuol dire che ha qualcosa di particolare; la sfida

che attende oggi l’Università è quella di creare le nuove generazioni. Vi auguro che

oggi sia un nuovo punto di partenza“, ha concluso l’assessore Giorgio Rossi.

“I visitatori dell’esposizione avranno la chiara percezione del patrimonio storico,

architettonico e culturale di cui siamo fieri custodi – afferma il rettore Roberto Di

Lenarda – Molti avranno la possibilità di riconoscersi e viaggiare attraverso scorci

del passato e scoprire aneddoti e aspetti forse ancora poco conosciuti del nostro

ateneo”.

“L’Università ha la responsabilità di creare le nuove generazioni ma anche

l’opportunità e il privilegio di farlo – ha continuato il Rettore dell’Università degli

Studi di Trieste, Roberto Di Lenarda. – La responsabilità di contribuire di far

crescere generazioni di ragazzi che hanno potenzialità e capacità enormi ma che per

certi versi pagano il prezzo dell’insicurezza del proprio futuro”.

“Con la mostra l’Università intende collocarsi nel cuore della vicenda culturale ed

economica della città, per rafforzarne il legame fino a far diventare Trieste città

universitaria, aprendosi così al vorticoso cambiamento dei linguaggi, della ricerca,

delle interconnessioni tra formazione e mondo del lavoro di cui siamo tutti

protagonisti e partecipi” – spiega Tullia Catalan, curatrice dell’esposizione e

professoressa associata di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi

Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste.

Il coordinamento generale della mostra è stato seguito da Anna Krekic,

conservatore del Castello di San Giusto, e Laura Sartori, coordinatrice attività

Centenario.

In un racconto tra storia, architettura e arte, il percorso espositivo – allestito da

Lorenzo Michelli – si sviluppa su quattro sezioni distinte, in un bilanciamento tra

fonti storiche e rimandi estetici.

La prima sezione storica, a cura di Tullia Catalan e Lorenzo Ielen, ripercorre la

storia dei cento anni dell’Ateneo triestino attraverso una selezione di immagini,

documenti e video tratti dall’Archivio Storico dell’Università e da numerosi archivi

pubblici e privati, locali e regionali.

Coinvolto in una prima fase nelle delicate vicissitudini derivanti dai conflitti su

un confine conteso e poi interessato dalle trasformazioni culturali e sociologiche degli

anni Sessanta e Settanta del Novecento, l’Ateneo ha trovato una sua collocazione

nell’apertura internazionale, specialmente nell’ambito della ricerca e delle discipline

tecnico-scientifiche, oggi eccellenza dell’offerta formativa dell’Università.

La seconda sezione architettonica, a cura di Paolo Nicoloso e Marko Pogacnik,

è incentrata sulla progettazione nel 1938 del corpo centrale dell’ateneo, edificio con

spiccati rimandi simbolici. Illustrata attraverso i disegni tecnici dell’epoca e alcune

immagini, la sezione restituisce tutta la complessità e la ricchezza delle soluzioni

studiate dai progettisti. Il programma iconografico iniziale, epurato dei riferimenti al

regime fascista nel dopoguerra, vanta oggi la celebre Minerva, diventata negli anni il

simbolo più riconoscibile dell’ateneo, costruita nel 1956 dallo scultore Marcello

Mascherini, e due giganteschi rilievi sulle testate degli avancorpi.

La terza sezione, a cura di Massimiliano Spanu e Daniele Terzoli, dedicata

all’audiovisivo, espande ulteriormente i contenuti attraverso la proiezione di preziosi

documentari e un filmato. Spicca per importanza e bellezza il film ritrovato – e così

restituito alla storia del cinema italiano – Pagine d’Università, un Ferraniacolor

(procedimento di cinematografia a colori sviluppato in Italia dalla Ferrania) del 1956

a firma di Anna Gruber, attrice e regista, sceneggiatrice e scrittrice triestina di fama

internazionale, commissionato dal Centro Universitario Cinematografico. La pellicola

è stata ritrovata nella Biblioteca Civica A. Hortis – Archivio Diplomatico e Fondi

Archivistici.

Gli altri filmati visibili nella mostra sono tratti dall’Archivio Storico Istituto Luce

e da La Cineteca del Friuli – Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia. Le ricerche

archivistiche sono state effettuate con la collaborazione del centro ricerche La

Cappella Underground.

La quarta e ultima sezione, a cura di Massimo De Grassi e Lorenzo Michelli,

dedicata alla storia dell’arte, include una selezione di opere – oggi conservate nella

Pinacoteca del Rettorato – presentate nel 1953 all’interno dell’Esposizione

Nazionale di pittura italiana contemporanea allestita presso l’Ateneo tergestino. La

parte finale del percorso espositivo propone, infine, una selezione delle opere donate

all’Ateneo da trentacinque, tra artisti e collezionisti, in occasione di questo

Centenario, già in parte illustrate nella manifestazione “A Trieste mi piaceva

arrivare”, lo scorso 20 dicembre 2023.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 15 marzo al 1º settembre 2024.

Dall’inaugurazione e fino al 31 marzo sarà visitabile dal martedì alla domenica

dalle 10.00 alle 17.00; dal 1º aprile al 1º settembre tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.

La visita della mostra è inclusa nel biglietto di ingresso al Castello di San Giusto

(intero 6 euro; ridotto 4 euro).

Link per scaricare le immagini storiche: https://we.tl/t-SOaygTzqZn

Info: castellodisangiustotrieste.it

