IL COMUNE COMUNICA – campagna di monitoraggio fitosanitario per xylella fastidiosa

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 CAMPAGNA DI MONITORAGGIO FITOSANITARIO

PER XYLELLA FASTIDIOSA – SOTTOSPECIE FASTIDIOSA

A seguito dell’individuazione di focolai di xylella fastidiosa – sottospecie fastidiosa in agro di Triggiano, con due provvedimenti dirigenziali del Servizio fitosanitario regionale (n.8 del 21/02/2024 e n.12 del 27/02/2024) è stata istituita un’area delimitata ai sensi dell’art.4 del Reg. UE 2020/1201

Il Servizio fitosanitario della Regione Puglia e l’ARIF stanno infatti svolgendo delle operazioni di monitoraggio per verificare l’eventuale presenza della xylella fastidiosa nel territorio della zona cuscinetto, che comprende anche parte del Comune di Bari.

Il monitoraggio viene eseguito da “ispettori/agenti/assistenti fitosanitari” muniti di tesserino e pettorina di riconoscimento. Le operazioni non comportano alcuna azione invasiva o distruttiva se non l’ingresso negli appezzamenti e il prelievo di campioni vegetali.

Si invitano pertanto i proprietari/conduttori a garantire l’accesso negli appezzamenti agricoli.