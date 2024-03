(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Scuola. Pacifico (Fuxia People): “Sorvegliare su presenza insegnanti di

sostegno”

“Fuxia People torna sulla scuola. Dopo aver lanciato l’allarme circa la

necessità di una svolta sulla questione retributiva degli insegnanti,

ancora inadeguata rispetto ai colleghi degli altri Paesi dell’Unione

Europea e causa di gap occupazionali e stipendiali tra uomini e donne

avendo rilevato che il 90% delle donne si occupa della formazione primaria

e secondaria e solo il 25% di quella universitaria, chiede che gli alunni

fragili siano tutelati con il giusto numero di docenti di sostegno”. Lo

scrive in una nota l’ex senatrice Marinella Pacifico, del movimento Fuxia

People, che sottolinea: “Come rilevano i dati della regione Piemonte, solo

il 3,5% del numero necessario ogni anno di insegnanti di sostegno accede al

titolo di specializzazione che poi per essere stabilizzati dovranno

attendere il concorso. Ma non è tutto qui il problema, perché con il

Decreto Milleproroghe è stato cancellato il doppio canale, che fino ad oggi

ha consentito ai docenti di essere assunti in ruolo. Fuxia People –

prosegue – si unisce alla richiesta dei docenti e sindacati di provvedere a

sanare questo vulnus con interventi immediati, destinando alla scuola le

risorse necessarie. In questo pasticcio normativo, a danno dei fragili, non

è passato inosservato il gravissimo caso verificatosi a Latina, dove

l’ufficio scolastico provinciale sta eliminando dalle graduatorie i docenti

di sostegno con titoli verificatisi falsi da controlli incrociati con i

presunti Atenei certificatori. Un duro colpo per le famiglie, sia per

l’incompetenza che per l’avvicendamento degli insegnanti assegnati ai

figli. E una domanda nasce spontanea: “perché questi controlli non sono

stati fatti prima dell’inizio dell’anno scolastico?” Risponderà di sicuro

il ministro Valditara, di casa a Latina. Come pure ci aspettiamo che il

ministro chiarisca le ultime dichiarazioni sulle classi separate per gli

stranieri, sperando che non stia pensando a tale soluzione anche per gli

studenti diversamente abili. Una simile situazione porterebbe allo

smantellamento di anni di integrazione e inclusione degli alunni fragili

nelle aule scolastiche” conclude.

