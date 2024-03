Cannes, 12 marzo 2024 MIPIM 2024: “IL PROGETTO DI PORTO VIVO E’ TRA I PIU’ GRANDI INVESTIMENTI A LIVELLO NAZIONALE CARATTERIZZATO DA UN PROCESSO DI SOSTENIBILITÀ STRAORDINARIO” HA DICHIARATO ALL’INAUGURAZIONE DEL PADIGLIONE ITALIA IL PRESIDNETE DELLA R

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

Cannes, 12 marzo 2024

MIPIM 2024: “IL PROGETTO DI PORTO VIVO È TRA I PIÙ GRANDI

INVESTIMENTI A LIVELLO NAZIONALE CARATTERIZZATO DA UN

PROCESSO DI SOSTENIBILITÀ STRAORDINARIO” HA DICHIARATO

ALL’INAUGURAZIONE DEL PADIGLIONE ITALIA IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE FVG MASSIMILIANO FEDRIGA. BERTOLI: “QUELLO

CHE ERA LA CITTÀ PROIBITA STA TORNANDO A VIVERE PER ESSERE

ACCOGLIENTE PER I NOSTRI CONCITTADINI”. BERNETTI: “MASSIMA

TRASPARENZA SU QUELLA CHE SARÀ LA GARA PER L’ALIENAZIONE

DEGLI IMMOBILI”. http://WWW.PORTOVIVOTRIESTE.IT

“Porto Vecchio – Porto Vivo è uno dei più grandi investimenti a livello

nazionale per la riqualificazione di un’area importante del centro cittadino di Trieste,

caratterizzato non soltanto dal riutilizzo e ammodernamento degli edifici, ma anche

da un processo di sostenibilità previsto nel progetto che è qualcosa di straordinario.

Oltretutto ci saranno grandi opportunità non solo con la parte ricettiva, marine ed

altro, ma ci sarà anche all’interno di Porto Vivo l’incontro della parte di ricerca, di

scienza e di sviluppo. Quindi nuove grandi opportunità e credo che avremo

l’attenzione a livello Europeo di quanto sta avvenendo a Trieste”.

Con queste parole il Presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga,

insieme all’assessore al Porto Vivo del Comune di Trieste Everest Bertoli, hanno

inaugurato questa mattina alla fiera internazionale del mercato immobiliare MIPIM a

Cannes lo spazio espositivo della Regione FVG che vede protagonista il progetto di

rigenerazione urbana del “Porto Vecchio – Porto Vivo” di Trieste, presente

quest’anno con un plastico interattivo (caratteristiche al termine del comunicato

stampa).

“Essere per il secondo anno consecutivo a questa fiera internazionale con la

presentazione delle evoluzioni progettuali già trasformate in cantieri è molto

importante – ha dichiarato l’assessore al Porto Vivo del Comune di Trieste, Everest

Bertoli. Questo evento mette in rete le Pubbliche Amministrazioni con gli operatori

mondiali del Real Estate. Con grande piacere presentiamo non solo progetti, ma

quello che stiamo già realizzando e che faremo di quella che era la vecchia città

proibita e che oggi torna ad essere viva, sempre più accogliente, aperta e attrattiva per

i nostri concittadini”.

Al Mipim insieme al Comune di Trieste è presente anche il Consorzio Ursus

formato dal Comune di Trieste, Regione FVG ed Autorità di Sistema Portuale di

Trieste e Monfalcone.

“La presenza del Consorzio Ursus qui a Cannes è strategica – afferma il

Presidente, Giulio Bernetti – per far conoscere ciò che si sta facendo per la

rigenerazione e riqualificazione delle aree pubbliche in Porto Vivo, dei progetti in

corso, di quelli che si attueranno nei prossimi mesi per fornire la massima trasparenza

e visibilità a quella che sarà la gara che consentirà, tra poche settimane, di alienare

l’intero patrimonio immobiliare”.

Link al video con le interviste scaricabile e utilizzabile:

https://www.dropbox.com/scl/fi/b3xhlwy0wx2rvvinpowc8/Inaugurazione-PortoVivo-trieste.mp4?rlkey=67r67hn6va39rczz7zzhnj824&dl=0

Link per scaricare le foto:

https://www.dropbox.com/scl/fo/zdken52hx57cc58i87y87/h?

rlkey=yn4ymvr3ods77uog5oc9096ym&dl=0

INFORMAZIONI UTILI:

Il Comune di Trieste promuove il progetto di rigenerazione urbana denominato

“Porto Vecchio – Porto Vivo”, tra i più importanti del Bacino del Mediterraneo,

all’interno dello spazio espositivo della Regione Friuli Venezia Giulia che si

inserisce nel padiglione Italia.

Nel corso della settimana, che sarà caratterizzata da incontri e convegni, il

Comune di Trieste – assieme al Consorzio Ursus – presenterà anche gli ulteriori

sviluppi degli interventi che si stanno realizzando all’interno dei 66 ettari del vecchio

scalo con un innovativo plastico interattivo caratterizzato anche dalla realtà

aumentata. Il plastico, realizzato dalla società Divulgando Srl è frutto di un

importante lavoro di progettazione, svolto dal Dipartimento Territorio, Ambiente,

Lavori Pubblici e Patrimonio, dal Servizio Informazione Istituzionale e Open

Government, dal Consorzio Ursus e dalla società stessa, iniziato lo scorso settembre

e caratterizzato dal recupero di tutte le planimetrie degli edifici e da tutti i progetti

pubblici attualmente in corso (Parco Lineare, Viale Monumentale, Cittadella dello

Sort, Museo del Mare, sistema di viabilità, infrastruttura di mobilità sostenibile della

Cabinovia Metropolitana, nuovo quartier generale della Regione Fvg) in modo da

avere una fedele riproduzione dell’intera area in scala 1:1200 che si sviluppa in 3

metri di lunghezza per 1 metro di larghezza.

Al plastico, attraverso il portale http://www.portovivotrieste.it, è collegata anche la realtà

aumentata che permette, attraverso l’inquadratura di appositi QRcode con l’utilizzo

di uno smartphone o di un tablet, di visualizzare i dettagli di ogni lotto composto dai

diversi immobili. Nel sito web c’è anche la possibilità di fare una experience del tour

virtuale.

Il plastico, inoltre, è studiato per evolversi di pari passo con i futuri progetti che

verranno realizzati a “Porto Vecchio – Porto Vivo” anche da parte dei privati. Ogni

immobile, fedelmente riprodotto allo stato attuale, è inserito nel plastico attraverso

un sistema calamitato che permetterà di sostituire i manufatti in base ai futuri

sviluppi progettuali.

Il plastico, realizzato in tempo per il MIPIM, sarà poi esposto in uno spazio del

Comune di Trieste e utilizzato nei vari contesti promozionali che si individueranno.

