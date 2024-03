Tjedna najava od 11. do 17. ožujka 2024. *

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj *

12. i 13. ožujka

SEMINAR ZA KREATORE DIGITALNOG SADRŽAJA

Europski parlament, Strasbourg*

Povodom nadolazećih europskih izbora, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, u suradnji s kolegama iz Beča i Rima, organizira seminar za mlade kreatore sadržaja iz Hrvatske, Austrije i Italije. Među ostalim, sudionici će se upoznati s glavnim postignućima Europskog parlamenta u ovom sazivu, institucionalnom kampanjom za mobiliziranje birača „Iskoristi svoj glas” kao i platformom „zajednoza.eu” te ostalim inicijativama vezanima uz rad s mladima. Bit će riječi i o aktivnostima usmjerenim na suzbijanje dezinformacija, a sudionicima će biti predstavljene i multimedijske usluge Europskog parlamenta.

* PLENARNA SJEDNICA, STRASBOURG – IZDVOJENO *

Umjetna inteligencija. *Nakon rasprave u utorak, očekuje se da će u srijedu zastupnici u Europskom parlamentu usvojiti Akt o umjetnoj inteligenciji, kojim se nastoji osigurati da je umjetna inteligencija pouzdana, sigurna i da se poštuju temeljna prava EU-a, istovremeno podupirući inovacije i stvarajući Europu predvodnikom u tom području. Konferencija za medije s izvjestiteljima na rasporedu je u srijedu uoči glasanja.

Energetska učinkovitost zgrada. *Zastupnici u Europskom parlamentu raspravljat će u ponedjeljak te završno glasati u utorak o novoj direktivi čiji je cilj smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova iz sektora zgradarstva, kako bi ga učinili klimatski neutralnim do 2050. Konferencija za medije s izvjestiteljem predviđena je nakon glasanja.

Zakon o slobodi medija. *Zastupnici će u utorak raspravljati o nacrtu europskog akta o slobodi medija čiji je cilj zaštititi novinare EU-a od sve većih prijetnji medijskim slobodama i osigurati građanima pristup urednički neovisnom medijskom sadržaju. Uoči završnog glasanja u srijedu održat će se konferencija za medije s izvjestiteljicom.

Europsko vijeće u ožujku. *U raspravi s predsjednicom Europske komisije von der Leyen i belgijskim predsjedništvom u utorak ujutro, zastupnici će iznijeti svoja očekivanja za summit EU-a koji će se održati 21. i 22. ožujka, s fokusom na ruski rat protiv Ukrajine, rat u pojasu Gaze te europsku sigurnost i obranu.

Industrijske emisije. *U utorak će se održati završno glasanje o novim pravilima za smanjenje zagađenja zraka, vode i tla od industrijskih postrojenja i velikih stočnih farmi.

Euro 7 / emisije iz cestovnog prometa. *Zastupnici će raspravljati i održati završno glasanje u srijedu o novim pravilima za smanjenje emisija iz cestovnog prometa, koja će se primjenjivati na osobne automobile, kombije, autobuse, kamione i prikolice.

Borba protiv vanjskog uplitanja. *Zastupnici će u utorak ispitivati potpredsjednicu Europske komisije Jourovu o spremnosti vlada EU-a za borbu protiv vanjskog uplitanja, uključujući i onog iz Rusije.

Smanjenje otpada. *Zastupnici će u srijedu glasati o svom stajalištu o novim ciljevima smanjenja otpada, kako bi se učinkovitije prevenirao i smanjio prehrambeni i tekstilni otpad diljem EU-a. Zastupnici također zahtijevaju da proizvođači snose troškove odvojenog prikupljanja, razvrstavanja i recikliranja tekstilnog otpada.

Sigurnost igračaka. *Europski parlament će u srijedu usvojiti stajalište o novim pravilima za smanjenje broja nesigurnih igračaka koje se prodaju u EU-u i snažniju zaštitu djece od rizika povezanih s igračkama. Konferencija za medije s izvjestiteljem na rasporedu je nakon glasanja.

Međunarodni dan žena. *Ivana Andrés i Alba Redondo iz španjolske ženske nogometne reprezentacije, koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2023., obratit će se zastupnicima na svečanosti u utorak povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena.

Rasprava „Ovo je Europa“ / Petteri Orpo. *Finski premijer Petteri Orpo predstavit će u srijedu u 10:30 svoju viziju o izazovima i budućnosti Europe, nakon čega će uslijediti rasprava sa zastupnicima. Predsjednica Europskog parlamenta Metsola i premijer Orpo obratit će se medijima u 10:20.

Europski izbori / Seminar za medije. *Služba Europskog parlamenta za medije u utorak održava seminar „Očuvanje demokracije: uloga medija u europskim izborima 2024.”. Novinari će raspravljati s vodećim zastupnicima u Europskom parlamentu i glasnogovornikom EP-a o temama poput zaštite demokratskog prostora, kibernetičke sigurnosti i borbe protiv dezinformacija, kao i o provedbi europskih izbora.

Kalendar predsjednice. *Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola u srijedu će se sastati s finskim premijerom Orpom. U petak je u službenom posjetu Švedskoj, gdje će se sastati s predsjednikom parlamenta Andresom Norlénom, predstavnicima klubova zastupnika u švedskom parlamentu i premijerom Ulfom Kristerssonom (nakon čega će uslijediti konferencija za medije). Tokom jutra će sudjelovati u raspravi s mladima.

Briefing za medije uoči sjednice. *U ponedjeljak u 16.30 glasnogovornik EP-a održat će briefing za medije o plenarnoj sjednici koja počinje u 17 sati. Briefinzi klubova zastupnika održat će se u utorak ujutro.

* AKTIVNOSTI HRVATSKIH ZASTUPNIKA I ZASTUPNICA**

VALTER FLEGO (IDS – RENEW EUROPE) [6]

*Zastupnik Flego je povodom Dana žena odlučio pozvati u posjet Europskom parlamentu u Strasbourgu grupu žena poduzetnica, koje su svojim djelovanjem značajno doprinijele društvu na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini. S poduzetnicama dolazi i Elis Lovrić, poznata kantautorica iz Istre. Elis Lovrić svojim kantautorskim radom i promicanjem labinjonskog dijalekta – kako u Hrvatskoj, tako i diljem svijeta – drži živim taj izričaj karakterističan za Istru, posebice Labinštinu. Prijem zastupnika održat će se u utorak 12. ožujka s početkom u 15:30 sati u glavnoj zgradi Europskog parlamenta u Strasbourgu. Elis time postaje prva hrvatska kantautorica koja je svojim upečatljivim glasom i nastupom obasjala sjedište demokracije Europske unije.

TOMISLAV SOKOL (HDZ – EPP) [7] *

Zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol radni tjedan će provesti na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu, gdje će sudjelovati u raspravama na više tema. Tijekom tjedna, Sokol će aktivno sudjelovati na sastancima Kluba zastupnika EPP-a, kao i na pripremnim sastancima EPP-a u sklopu odbora ENVI i IMCO. Zastupnik Sokol će također u Strasbourgu održati sastanke s raznim dionicima na temu zdravstva. U četvrtak navečer Sokol putuje za Bruxelles na završni trijalog na kojem će u svojstvu izvjestitelja Europskog parlamenta za EU digitalnu zdravstvenu putovnicu pregovarati s Vijećem i Komisijom, koje će zastupati Frank Vandenbroucke, belgijski potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi te Stella Kyriakides, europska povjerenica za zdravstvo i sigurnost hrane.

ŽELJANA ZOVKO (HDZ – EPP) [8] *

Željana Zovko će na sjednici AFET/BUDG u ponedjeljak glasati o izvješću o Novom planu rasta za zapadni Balkanu na kojem je pregovarala ispred Kluba zastupnika EPP-a u ime Odbora za vanjske poslove, a potom će na plenarnoj sjednici biti donesena odluka za ulazak u trijalog koji će biti u četvrtak. Također, u srijedu će pregovarati kao izvjestiteljica Kluba EPP-a u Odboru za vanjske poslove za mišljenje na Direktivu o konzularnoj zaštiti. Tijekom tjedna će raspravljati o sastanku Vijeća, uoči odluke o otvaranju pretpristupnih pregovora s BiH. Raspravljat će i glasati o Aktu o slobodi medija te će sudjelovati na Odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-BiH. Ispred Kluba zastupnika EPP-a koordinirat će rad na hitnim rezolucijama. U petak će Zovko u Splitu biti domaćin konferencije o volontiranju kao pokretaču napretka i dobrobiti društva i države.

*Napomena: raspored parlamentarnih nestranačkih aktivnosti zastupnika objavljujemo isključivo na temelju informacija dostavljenih od strane njihovih ureda. *

EUROPSKI IZBORI: VODEĆI KANDIDATI* *

Kako bi se „europeizirali” izbori i povećao demokratski legitimitet donošenja odluka na razini EU-a, Parlament je pozvao europske političke stranke da nominiraju kandidate za predsjednika Europske komisije. To omogućuje građanima da svojim glasom na europskim izborima izravno utječu na izbor čelnika europske izvršne vlasti. Taj je postupak dobio ime „sustav vodećih kandidata” (njem. Spitzenkandidaten ). Sustav vodećih kandidata uveden je na izborima 2014., kad je rezultirao izborom Jean-Claudea Junckera [9] . Nakon europskih izbora u svibnju 2019. Europsko vijeće predložilo je Europskom parlamentu Ursulu von der Leyen kao kandidatkinju za funkciju predsjednika Europske komisije. Ona nije bila vodeći kandidat. Kad je riječ o ovogodišnjim europskim izborima, stajalište Europskog parlamenta nije se promijenilo. Zastupnici u Europskom parlamentu upozorili su [10] da je ključno primijeniti sustav vodećih kandidata prema kojem europske političke stranke prije europskih izbora imenuju svoje kandidate za mjesto predsjednika Europske komisije. Zastupnici su ustrajni u tome da treba uspostaviti jasnu i vjerodostojnu vezu između odabira birača i izbora predsjednika Komisije. Tvrde da bi, u skladu s Ugovorima, postupak trebao ovisiti o osiguravanju većine u Parlamentu te da bi trebalo zaustaviti dogovore iza zatvorenih vrata u Europskom vijeću. Dosad je nekoliko političkih stranaka objavilo svoje vodeće kandidate:

EPP: Ursula von der Leyen [11] izabrana je 7. ožujka

S&D: Nicolas Schmidt [12] izabran je 2. ožujka

ALDE (Renew): Izbor vodećeg kandidata održat će se 20. ožujka [13]

Zeleni – Europski slobodni savez: Bas Eickhout i Terry Reintke [14] izabrani su 3. veljače

ECR: Nije u planu izbor vodećeg kandidata

ID: Nije u planu izbor vodećeg kandidata

Ljevica: Walter Baier [15] izabran je 24. veljače

Maja LJUBIĆ KUTNJAK *

Barbara PERANIĆ *

