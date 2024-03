Guardie zoofile OIPA Venezia: controllo gratuito microchip pet a Mirano

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 COMUNE di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNICATO STAMPA

Mirano, 11 marzo 2024

Guardie zoofile OIPA Venezia: a Mirano controllo

gratuito microchip pet

Come tutti i dispositivi tecnologici, il microchip può danneggiarsi durante il gioco o a

seguito di un trauma

Le guardie zoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali – OIPA eseguono

gratuitamente letture di controllo dei microchip nella sede di Venezia, in via Belvedere n. 6 a

Mirano (VE) tutti i mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Massimo Toniolo, guardia zoofila OIPA di Venezia e provincia, responsabile dell’iniziativa,

spiega: «Con questa iniziativa vogliamo dare un servizio ai cittadini, controllando con il lettore se il

microchip inoculato al proprio cane o gatto risulta attivo e leggibile, in modo da assicurare

l’eventuale riconsegna dell’animale al proprietario in caso di smarrimento».

OIPA ricorda che un cane o gatto che si smarrisce può tornare in breve tempo nella sua famiglia