Giornata di studi online – Il Tempo del Museo – 22.03.2024

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura

Venerdì 22 marzo 2024 dalle ore 9:30 – Giornata di studi online

Il Tempo del Museo. Il museo d’arte contemporanea presidio di complessità

[https://mcusercontent.com/0f07a8cc07ee2e0c2d539e796/images/2dd62a97-01e7-25ff-5c41-48c30a1896cf.png]

[Website]

[Facebook]

[Instagram]

[YouTube]

Venerdì 22 marzo 2024, dalle 9.30, si svolge Il Tempo del Museo. Il museo d’arte contemporanea presidio di complessità, quarta edizione della Giornata di Studi online organizzata ogni anno in primavera da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura come momento di approfondimento dedicato al ruolo e alla responsabilità dei musei e delle istituzioni culturali rispetto ai cambiamenti in atto nella cultura e nella società contemporanea.

Il Tempo del Museo, a cura del Consiglio direttivo di AMACI, affronta i profondi cambiamenti che hanno investito i musei, la loro mission, il loro modo di operare, inclusa la necessità di dover conciliare il tempo lungo della ricerca e della formazione con quello, ben più accelerato, della comunicazione e dell’informazione.

Anche la definizione internazionale di ICOM 2022 prende atto dell’ampliamento delle funzioni delle istituzioni museali dall’ambito conservativo a quello educativo, alla partecipazione e condivisione delle conoscenze, fino all’organizzazione di attività di intrattenimento per creare occasioni di svago e divertimento per i visitatori.

La Giornata di Studi intende riflettere sulla dicotomia, reale o apparente, che si crea nella vision dei musei, pensati sia come luoghi di articolazione del pensiero, di dibattito e di discussione, sia come luoghi di intrattenimento. È l’occasione per affrontare, con esperte ed esperti, alcuni aspetti centrali nella progettazione culturale dei musei.

La Giornata di Studi è aperta da Angelo Piero Cappello, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e da Lorenzo Balbi, Presidente AMACI, e da un’introduzione teorica di Mauro Ceruti, Filosofo e teorico del pensiero complesso, per proseguire con tre sessioni di approfondimento dedicate a temi specifici: Educazione o edutainment?; Velocità o rallentamento?; Accessibilità e coprogettazione.

Intervengono Christian Greco, Andrea Viliani, Emma Zanella, Carolyn Christov-Bakargiev, Andrea Moro, Elisabetta Barisoni, Francesco Stocchi, Mario Cucinella, Caterina Riva, Marcella Beccaria.

L’iniziativa è integralmente tradotta in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per consentire la fruizione a un pubblico sordo segnante.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link:

https://forms.gle/uENY6muG5BpZ4xtu5

[Facebook]

[Instagram]

[YouTube]

Copyright © 2024, DGCC – Ministero della Cultura, Tutti i diritti riservati

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Ministero della Cultura