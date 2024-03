CS, “AEROPORTI – FIUMICINO E CIAMPINO PREMIATI COME MIGLIOR SCALO (DEIDDA): ECCELLENZA ITALIANA RICONOSCIUTA NEL MONDO”

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Buonasera,

AEROPORTI – FIUMICINO E CIAMPINO PREMIATI COME MIGLIOR SCALO (DEIDDA): ECCELLENZA ITALIANA RICONOSCIUTA NEL MONDO

“Complimenti all’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ai suoi collaboratori e a tutto il personale per l’ottimo risultato raggiunto. Per il settimo anno consecutivo, infatti, l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino è stato decretato come il miglior scalo d’Europa nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri, affiancato, per la prima volta, dal “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, premiato come miglior aeroporto del continente nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri. Ancora una volta, l’eccellenza e il prestigio dei nostri scali viene riconosciuta in tutto il mondo”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati