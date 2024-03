agenzia regionale 286.24 giunta 11.3

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 *GIUNTA 11 MARZO: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI*

AMBIENTE

Approvato lo schema di Memorandum of Understanding tra la Regione Puglia e

i Partner del Progetto BEST “Addressing joint Agro-and Aqua-Biodiversity

pressures Enhancing Sustainable Rural Development”. Si tratta del Progetto

strategico finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020

nell’ambito dell’Asse Prioritario 2 – Gestione ambientale integrata.

Finalità del progetto BEST è ripristinare e tutelare la biodiversità nelle

regioni coinvolte anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie a basso

impatto ambientale, creare nuove politiche, prodotti e servizi, al fine di

migliorare la qualità della vita dei cittadini. Lo schema di protocollo

d’intesa tra i partner del progetto mira a consolidare i risultati ottenuti

nell’ambito del Progetto e a creare una rete stabile di condivisione di

governance, obiettivi, conoscenze e proseguire nella gestione integrata e

nella tutela della biodiversità nelle rispettive regioni, al fine di

massimizzare l’impatto delle azioni intraprese nel progetto. Nel protocollo

d’intesa i Partner si impegnano a garantire la durabilità degli output e

dei risultati del progetto, formalmente ultimati entro il periodo di

attuazione previsto al 30/12/2023.

DIFESA SUOLO E RISCHIO SISMICO

Approvato il settimo stralcio 2024 della presa d’atto del programma di

interventi, come parte integrante e sostanziale, contro il dissesto

idrogeologico per la Regione Puglia, a valere sulle disponibilità del

“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto

idrogeologico”, finanziato con risorse di cui al Decreto Direttoriale del

MASE n. 521 del 13 dicembre 2023.

ADESIONI

Confermata dalla Giunta l’adesione della Regione Puglia alla Fondazione

Giuseppe Di Vagno con sede in Conversano per l’anno 2024

SANITA’

Aggiornamento in Giunta del protocollo d’intesa Regione Puglia-Università

di Foggia per la collaborazione tra Università e SSR nella formazione del

personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione

nonché della professione ostetrica, con la modifica del prospetto dei corsi

di laurea e delle sedi di formazione.

Approvato il protocollo d’intesa Regione Puglia-Università di Bari per la

collaborazione tra Università e SSR nella formazione del personale

infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione nonché

della professione ostetrica, con lo schema tipo di accordo per le attività

di tirocinio.

La Giunta ha nominato il coordinatore regionale della Rete delle Cure

Palliative, il dott. Felice Spaccavento.

CULTURA

Approvato un contributo di 40mila euro al Comune di Barletta (BT) per il

concorso di idee per la realizzazione della cittadella della musica

concentrazionaria.

AGRICOLTURA

Prorogati fino al 30 aprile i collegi dei revisori dei sindaci degli Ambiti

territoriali di caccia ATC di Ta, Le, Fg, Br/a e Ba.