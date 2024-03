IL CAPO DELLA POLIZIA VITTORIO PISANI AI FUNERALI DEL POLIZIOTTO NICOLA BARBATO

(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 COMUNICAO STAMPA

Il Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani ha partecipato questo pomeriggio a Teverola, nel Casertano, ai funerali del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Nicola Barbato, deceduto a 61 anni.

Barbato nel 2015 fu gravemente ferito durante un servizio “anti racket” presso un negozio di giocattoli di Fuorigrotta a Napoli da un esattore della camorra in procinto di chiedere il pizzo.

Nel suo intervento in chiesa il Capo della Polizia, che ha lavorato con Nicola alla Squadra Mobile di Napoli, rivolgendosi alla moglie ha detto “ accoglieremo i tuoi figli come i nostri figli come solo la grande famiglia della Polizia di Stato sa fare ” e poi ricordando una vecchia intervista di Nicola in cui diceva che si può vivere anche senza gambe, ha aggiunto “ noi abbiamo il dovere di far girare sulle nostre gambe il suo esempio, se ognuno di noi nel quotidiano servizio riuscirà a far camminare sulle proprie gambe la gioia e la dedizione di Nicola per il suo lavoro, onoreremo oggi e per sempre il suo sacrificio ”

Caserta, 10 marzo 2024