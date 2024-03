ex Amiu nota congiunta

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 *Melucci, Mancarelli dimettetevi! L’Antitrust boccia l’operato dell’ex

AMIU: poca differenziata, costi elevati e servizi di scarsa qualità sulla

raccolta dei rifiuti.*

L’ennesima tegola sulla città per l’imperizia di Melucci: l’Antitrust,

autorità indipendente nazionale, mette sotto accusa l’ex Amiu, e quindi il

Comune, per Il servizio carente e la mette in mora chiedendo il rilancio

entro i prossimi 30 giorni.

Il Garante della concorrenza e del mercato (ANTITRUST) Roberto

Rustichelli, chiede nel dettaglio, entro il termine di trenta giorni, le

iniziative adottate per rimuovere le criticità rilevate.

Cosa dice la relazione?

La città è sporca, la raccolta differenziata è un sogno mai realizzato, i

cassonetti da ingegnerizzati sono tornati manuali, ma la tassa sui rifiuti

pagata dai cittadini di Taranto aumenterà per il terzo anno consecutivo.

E ancora, sempre il Garante scrive che i volumi di raccolta differenziata

sono lontanissimi dalle medie regionali e nazionali, i costi pro capite

sono più alti rispetto ai valori medi, il bilancio 2022 è in perdita.

Infine, sottolinea l’Antitrust, il servizio di igiene urbana a Taranto ha

un andamento critico sia dal punto di vista qualitativo che da quello

economico-finanziario e l’attuale assetto organizzativo e gestionale

comporta ritardi nella raccolta e nei tempi di viaggio di scarico, e,

dunque, maggiori costi sia per il Comune che per gli utenti.

Tutti elementi che denunciamo da tempo e per la risoluzione dei quali

chiediamo da molti mesi un nuovo contratto di servizio. Contratto di

servizio annunciato pronto a settembre 2023 e poi misteriosamente scomparso

dai radar.

A questo punto non è escluso anche l’intervento della Corte dei Conti senza

contare che ci potrebbero essere anche i presupposti per un’azione di

responsabilità per “mala gestio”.

I consiglieri della nuova maggioranza si sono resi conto che a dicembre

hanno avallato queste condotte? A dicembre scorso, infatti, pur di blindare

le singole posizioni e le singole poltrone hanno certificato questi dati e

nulla hanno osservato o prospettato per il futuro dell’ex amiu.

Questa relazione, inoltre, rischia di essere utilizzata a giustificazione

della esternalizzazione del servizio. E, a pensar male, sembra quasi che il

vero obiettivo sia diventato questo. Tutto lascia pensare, infatti, che

Melucci, non volendo affrontare seriamente la vicenda Amiu per risolverla,

stia cercando di attuare la privatizzazione del servizio.

Ma noi non lo consentiremo. Per la città, per i lavoratori e per le loro

famiglie.

Serve un piano serio di rilancio della società pubblica ex AMIU.

Ma Melucci ha già dimostrato di non voler risolvere le questioni relative

al servizio di igiene urbana e raccolta differenziata o, peggio, di non

avere idea di come risolverle.

Anche per questo chiediamo le dimissioni del Sindaco, di Mancarelli e del

management Kyma Ambiente in ragione di quest’ennesima debacle.

Ribadiamo che anche per questo motivo siamo usciti dalla maggioranza,

perché ci siamo resi purtroppo conto che non veniva affrontato il problema

in maniera sistemica ma si badava a rattoppare e ad inseguire l’emergenza

del momento, senza una vera programmazione di lungo periodo.

Pd, Con, M5S, Europa Verde, Una Strada Diversa, PSI