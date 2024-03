(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 *“1944-2024 E se io muoio…”, al via un laboratorio teatrale in vista del 25 aprile*

E’ al via un laboratorio teatrale dal titolo *“1944-2024 E se io muoio…” *rivolto a tutti i cittadini (giovani e adulti), finalizzato alla preparazione di una performance espressivo-teatrale da presentare in occasione del 25 aprile.

Possono partecipare persone interessate a fare un’esperienza che permetta di mettersi in gioco, ma soprattutto di contribuire a mantenere viva la memoria di avvenimenti fondamentali nella nostra storia repubblicana. Non occorre avere esperienze precedenti, il teatro è gioco, divertimento, scoperta.

E’ richiesta la partecipazione agli incontri previsti, *a partire da giovedì 14 marzo,* tutti i giovedì dalle 18 alle 20 e a un paio di incontri extra da concordare (in totale 8 incontri), nel centro culturale di Pilastro, in via Sabbionara 1.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Decentramento del Comune in collaborazione con il Consiglio territoriale di Roncalceci e l’associazione Culturale di Creazione Drammatica.

La partecipazione è gratuita.

Giulia Gagliano

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [2]

[2] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=w3z4l2&_t=771e4b05