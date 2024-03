(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 *100mila euro per finanziare servizi di supporto all’internazionalizzazione

a favore delle imprese di Lucca, Massa Carrara e Pisa*

*Si apre, a partire dall’11 marzo, il bando “servizi qualificati”

finalizzato a supportare l’ingresso delle imprese di Lucca, Massa-Carrara e

Pisa sui mercati esteri.*

*Viareggio, 09 marzo 2024* – 100 mila euro per la fornitura di servizi

qualificati, finalizzati a dare attuazione a progetti di

internazionalizzazione sono stati stanziati dalla Camera di commercio della

Toscana Nord-Ovest.

Le risorse sono destinate alle imprese di Lucca, Massa-Carrara e Pisa che

intendono affrontare nuovi mercati e/o rafforzare la loro presenza sui

mercati esteri già esplorati.

Ottenere l’aiuto è semplice: *a partire dall’11 marzo* l’imprenditore

interessato, che ha i requisiti richiesti dal bando, può far *domanda *per

avvalersi d*i servizi qualificati e, *ottenuta risposta positiva, l’ufficio

Internazionalizzazione dell’ente camerale valuta con l’impresa il servizio

più adeguato alle esigenze per le quali l’impresa richiede l’aiuto. Il

limite massimo è euro 6.000.

A conclusione di questa prima fase sarà scelto il fornitore, tra quelli

indicati nel Bando – Promos Italia (società del sistema camerale nazionale,

cui la Camera Toscana Nord Ovest è socia) o una delle Camere di Commercio

Italiane all’estero, che erogherà il servizio con oneri a carico dell’Ente.

I servizi qualificati di cui l’impresa può usufruire sono di varia natura e

studiati per coprire la più ampia gamma di fabbisogni: dal potenziamento

degli strumenti promozionali e di marketing, alla formazione per

l’accrescimento delle capacità manageriali connesse

all’internazionalizzazione; dallo sviluppo delle competenze interne

attraverso l’utilizzo in impresa di un esperto, alla realizzazione di

“virtual matchmaking”; dall’assistenza per l’avvio e lo sviluppo della

gestione di business on line, al supporto nella predisposizione di campagne

di marketing digitale o di vetrine digitali per favorire le attività di

e-commerce; dalla partecipazione ad eventi promozionali (esclusi mostre e

fiere in Italia ed all’estero, finanziati con un apposito bando)

organizzati da ICE Agenzia, Camere di Commercio Italiane all’estero, Promos

Italia scrl alla realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a

quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale).

Per ottenere il beneficio, l’impresa deve essere iscritta (o può

iscriversi, nel caso non lo sia ancora) alla Piattaforma del progetto “SEI

– Sostegno all’Export dell’Italia” (www.sostegnoexport.it) e deve essere in

possesso di un piano di export, redatto tramite gli uffici camerali oppure

autonomamente. È ammissibile una sola domanda di contributo, per la

medesima impresa, nell’arco dell’anno 2024, da presentare entro il 10

luglio.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito tno.camcom.it

