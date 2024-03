(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Le consigliere e i consiglieri del centrosinistra incontrano i residenti di via Mammini

I consiglieri di opposizione Del Greco, Alfarano, Bianucci, e Olivati hanno fatto un sopralluogo assieme ai cittadini residenti di via Mammini, a San Concordio, portando il proprio supporto alle famiglie lasciate a sé stesse dall’amministrazione comunale.

Da settimane la consigliera Del Greco ha presentato una interrogazione all’assessore Buchignani sul destino della strada, in attesa di risposta.

"Siamo al paradosso – affermano i consiglieri – questi cittadini si sono visti scippati di un provvedimento che era già pronto, ovvero la trasformazione in strada comunale, con i relativi interventi di manutenzione. Chiediamo all’amministrazione di tornare sui suoi passi e proseguire per la strada avviata dal centrosinistra”.