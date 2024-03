FOTO + COMUNICATO: World Police Summit Dubai: la Polizia di Stato vince il “premio per l’eccellenza nella sicurezza stradale”

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

LA POLIZIA DI STATO VINCE IL “PREMIO PER L’ECCELLENZA NELLA SICUREZZA STRADALE” AL WORLD POLICE SUMMIT DI DUBAI.

La Polizia di Stato, con la specialità Polizia Stradale, ha vinto il “Excellence in Road Safety” al World Police Summit che si è svolto a Dubai dal 5 al 7 marzo scorso.

L ‘ evento ha visto la partecipazione di delegati in rappresentanza dei servizi di polizia di tutto il mondo e più di 250 ditte specializzate nel settore della sicurezza ed è stato finalizzato alla condivisione di idee, esperienze, migliori pratiche e strategie innovative per fronteggiare la criminalità e garantire l a sicurezza delle comunità.

Il premio “Excellence in Road Safety” riconosce gli sforzi e i risultati eccezionali nella promozione di strade più sicure. Riconosce individui, organizzazioni e iniziative che hanno implementato strategie e pratiche innovative per ridurre gli incidenti e migliorare la consapevolezza, l’educazione, l’ applicazione e le infrastrutture della sicurezza stradale.

In più di 77 anni di storia, dal 1947 e ancora oggi, l’ obiettivo primario di questa specialità diventa sempre più ampio, costituendo un presidio operativo volto a garantire l’esercizio della libertà di circolazione come bene fondamentale tutelato dalla Costituzione, nel rispetto della legalità e della sicurezza.