Elezioni Gran Maestro e Giunta del Grande Oriente d’Italia

(AGENPARL) - ROMA, 8 Marzo 2024 - Il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi rinnova l’invito a non dar credito alle notizie e/o ai comunicati aventi ad oggetto il risultato delle recenti elezioni atteso che il regolamento associativo prevede e consente solo alla Commissione Elettorale Nazionale (CEN) di «determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista», previa risoluzione di eventuali contestazioni.

La riunione della CEN è stata fissata per domani 9 marzo.

Le anticipazioni dei risultati di voto, oltre che contrarie al Regolamento associativo, non potrebbero che essere premature, approssimative e non verificabili in quanto i plichi trasmessi dagli Uffici Elettorali Circoscrizionali, contenenti il materiale elettorale, saranno aperti ad opera dei componenti la CEN.

A ciò si aggiunga che l’attività demandata alla CEN non si risolve in un mero computo formale, ma prevede la preliminare risoluzione di eventuali contestazioni sollevate nel corso delle operazioni di voto e sulla cui sussistenza, consistenza e risoluzione non è possibile né corretto fare esternazioni e/o previsioni nel rispetto delle prerogative riconosciute ai componenti la CEN.

Si rivolge, pertanto, l’invito ad attendere con serenità la conclusione dei lavori della CEN sul cui operato l’intera comunione massonica del Grande Oriente d’Italia ripone piena fiducia con la certezza che le eventuali biasimevoli sollecitazioni esterne non influenzeranno le determinazioni di essa.

A tutela dell’onorabilità della nostra istituzione massonica non saranno tollerate oltre e verranno perseguite nelle opportune sedi giudiziarie eventuali ulteriori deprecabili insinuazioni o allusioni contenute in strumentali richiami all’osservanza della legalità.