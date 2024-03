Cs calendario interventi di sanificazione ambientale

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Sanificazione ambientale, lunedì 11 marzo via agli interventi anti larve, blatte e topi

Iniziano lunedì 11 marzo gli interventi periodici di sanificazione ambientale per eliminare insetti infestanti, batte e topi. La Monteco, azienda che svolge il servizio di igiene urbana per il Comune, ha stilato il seguente calendario:

lunedì 11 marzo, a partire dalle 6,00 – antilarvale, deblattizzazione, derattizzazione;

lunedì 25 marzo, a partire dalle 6,00 – antilarvale, deblattizzazione, derattizzazione;

lunedì 15 aprile, a partire dalle 6,00 – antilarvale, deblattizzazione, derattizzazione

lunedì 6 maggio, a partire dalle 23,00 – antilarvale, deblattizzazione, derattizzazione

lunedì 20 maggio, a partire dalle 23,00 – antilarvale, deblattizzazione, derattizzazione.

In via precauzionale i cittadini sono invitati a chiudere porte e finestre, a non circolare o sostare nelle aree interessate agli interventi, a tenere all’interno gli animali domestici, a non esporre biancheria, a coprire i giochi per bambini.

Il calendario potrebbe subire variazioni in caso di condizioni meteo avverse.

