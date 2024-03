CS – “Alassio a Teatro”: appuntamento a mercoledì 13 marzo con la commedia “Cosa ti cucino amore?”

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 “Alassio a Teatro”: appuntamento a mercoledì 13 marzo con la commedia “Cosa ti cucino amore?”

Dopo il successo delle precedenti serate, la stagione “Alassio a Teatro” 2023/24 – organizzata nell’Ex Chiesa Anglicana dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio tramite la società partecipata Gesco e curata da Produzioni Teatrali MC Sipario con la direzione artistica di Giorgio Caprile – si conclude all’insegna dello humour mercoledì 13 marzo alle ore 21 con la commedia “Cosa ti cucino amore?”, scritta e diretta da Linda Brunetta e interpretata dalle bravissime Carlina Torta, Caterina Casini e Maddalena Rizzi.

Come in uno scherzo del destino, questa piéce riunisce a casa di Silvia, la sera del suo compleanno, la svagata vicina Eleonora, e Doga, un’interprete turca di passaggio, unica ospite del suo improvvisato Bed & Breakfast. Il marito di Agata, Tito, è il grande assente, di cui si parla continuamente. Solo alla fine le due invitate, che hanno fatto di tutto per divertire la “povera” Agata, capiranno dov’è sparito Tito e nello stesso istante perché sono state coinvolte nei preparativi di una festa senza invitati. Una sarabanda di equivoci, fraintendimenti, colpi di scena. Uno humour sarcastico e surreale, che gioca con il linguaggio, i luoghi comuni, le convenzioni, le apparenze, svelando la doppia e tripla natura dei personaggi, allo stesso tempo profondi e superficiali, crudeli e innocenti, scaltri e ingenui. L’amore, la morte, la pasta per le tagliatelle, la danza del ventre, tutto ha lo stesso peso, entra a far parte del gioco, nell’unità di uno spazio scenico, che ha la dimensione molto femminile di una semplicissima cucina, dove può succedere e succede di tutto. Gli ingredienti della commedia e della vita delle tre donne e si mescolano, si impastano, si mangiano e si buttano, come quelli per preparare i cibi della festa sul grande tavolo che domina la scena. Nell’arco di poco più di un’ora, le tre donne, che fino ad allora nemmeno si conoscevano, si scontrano e si confrontano, si alleano e si detestano, ridono e si commuovono, inventano storie, leggende, bugie e grandi verità.

Biglietti acquistabili in prevendita presso la Casa del Disco ad Alassio.

Biglietti: Intero € 20; Ridotto studenti €15

Gli spettacoli si tengono alle ore 21 nell’Ex Chiesa Anglicana di Alassio, in via Adelasia n. 10

——————

Giulia Lazzeri

Ufficio Stampa

Comune di Alassio