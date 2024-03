Agenzia regionale 273.24 Delli Noci_seminario ARTI future4puglia

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 ASPETTI LEGALI E COMMERCIALI NEI RAPPORTI TRA INVESTITORI E STARTUP

AGENDA

13 marzo 2024 (ore 15.30 – 17.30)

c/o ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione via Giulio Petroni 15/f.1, 70124, Bari

Terzo Piano – Sala Agorà

ORE 15.15

Registrazione dei partecipanti

ORE 15.30

Saluti istituzionali

Alessandro Delli Noci – Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Puglia

Alfonso Pisicchio – Commissario Straordinario ARTI

Gianna Elisa Berlingerio – Direttora Dipartimento Sviluppo Economico, Regione Puglia

ORE 15.45

Introduzione e moderazione

Stefano Marastoni – Responsabile Area potenziamento del SIR e innovazione nelle imprese, ARTI

ORE 16.00

Intervengono:

Marco Carbonara – avvocato, socio studio legale Alpeggiani Avvocati

Francesco Torelli – avvocato, socio studio legale Alpeggiani Avvocati

Argomenti trattati nel seminario:

Cosa sono i round di finanziamento (differenze sostanziali tra seed, serie A, B, etc.), significato e

obiettivi di ciascun round

Processo di raccolta fondi in ogni round

Come identificare gli investitori giusti e le migliori strategie di negoziazione con focus su aspetti legali e

documentazione necessaria

Strumenti di incentivazione dei dipendenti e modalità di exit

ORE 17.00

Q&A dei partecipanti

ORE 17.15

Conclusioni

Silvia Visciano – Dirigente Sezione Ricerca e Relazioni internazionali, Regione Puglia

Brevi bio dei relatori

Marco Carbonara

Avvocato e socio presso Alpeggiani Avvocati Associati, è stato in precedenza socio di primari studi italiani

indipendenti (Milano, New York). Si occupa prevalentemente di operazioni di M&A, Private Equity e Venture

Capital e di finanza strutturata nonché operazioni societarie di natura straordinaria (fusioni, scissioni, cessioni

di azienda e conferimenti), avendo maturato una significativa esperienza sia sul lato equity sia sul lato debito.

È membro della Commissione Tax&Legal di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e

Private Debt). Coautore del libro “Finanza d’impresa al bivio” a cura di Luca Baseggio e di “Leverage buy-out

e riforma del diritto societario: prime analisi e riflessioni” di M. Bernardi e M. Carbonara.

Francesco Torelli

Avvocato e socio presso Alpeggiani Avvocati Associati, ha iniziato la propria attività professionale nel 1994

presso la sede di Bruxelles dello studio legale De Berti & Jacchia, collaborando successivamente con gli studi

Simmons & Simmons e Lombardi Molinari, dove ha ricoperto la carica di junior partner. Dal 2007 al 2019 è

stato counsel dello studio Bird & Bird, legal counsel di un primario fondo di venture capital italiano e visiting

lawyer di 3i Group plc. Dal 2020 al 2023 è stato socio presso lo Studio hi.lex. Si occupa di diritto societario,

con particolare riferimento ad operazioni di fusioni e acquisizioni e in generale ad operazioni straordinarie,

oltre ad una significativa esperienza nelle operazioni di venture capital e private equity, sia in ambito

nazionale sia internazionale.

L’iniziativa, organizzata da Regione Puglia e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione

nell’ambito di Future4Puglia, si rivolge a startupper, aspiranti tali e interessati alle tematiche

dell’imprenditorialità innovativa.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 12 marzo (ore 12.00) e fino ad esaurimento dei posti