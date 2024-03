(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

Mirano, 7 marzo 2024

Teatro di Primavera: domenica 10 marzo “La locandiera e gli amorosi”

La [ https://www.comune.mirano.ve.it/it/news/118381/decima-rassegna-teatro-di-primavera-al-teatro-belvedere | rassegna “Teatro di Primavera 2024 ] ” si apre domenica 10 marzo al Teatro Belvedere, in via Belvedere n. 6 a Mirano, alle ore 16.00, con la commedia “La locandiera e gli amorosi”, di Piero Dal Pra, liberamente ispirata al capolavoro di Carlo Goldoni.

In scena la compagnia Prototeatro di Montagnana (Padova), con la regia di Piero Dal Pra.

Fedele alla trama e, in gran parte, al testo dell’opera goldoniana, lo spettacolo, ricco di trovate comiche, è un “gioco all’invenzione” degno della “Commedia dell’Arte”, in cui i personaggi si muovono con ritmo sostenuto come gli ingranaggi di un orologio perfetto, mantenendo la loro spiccata caratteristica di maschera. Il tutto, sottolineato dalla continua presenza di musiche e luci, particolarmente suggestive e arricchito da variopinti costumi. Grazie alla scorrevolezza delle scene e per il linguaggio teatrale vivace e altamente comunicativo, lo spettacolo ha riscosso un notevole successo.

La rassegna “Teatro di primavera”, giunta alla decima edizione, è promossa dal Comune di Mirano e organizzata dall’associazione culturale “Il Portico – Teatro Club APS”, che porta in scena compagnie amatoriali del territorio veneto, alcune delle quali già apprezzate dal pubblico miranese.

Il biglietto d’ingresso è di euro 8,00, in vendita al botteghino del Teatro Belvedere aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00.

