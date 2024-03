(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 *“È la stampa bellezza!”. Palermo 13 marzo, laboratorio di giornalismo con

gli alunni dell’Istituto Marcellino Corradini*

“È la stampa bellezza!” è il titolo del laboratorio di giornalismo,

organizzato da Davide Romano, che coinvolgerà gli alunni dell’Istituto

Marcellino Corradini delle suore Collegine della Sacra Famiglia, a Palermo.

“Scopo del laboratorio – spiega il giornalista Davide Romano – è quello di

avvicinare i ragazzi, veri e propri nativi digitali, non solo al mondo dei

media tradizionali (giornali, radio, tv) e alla loro storia ma anche a

quello dei social media in modo critico, creativo e responsabile anche per

non essere facile preda delle *fake news*, che un tempo chiamavamo

‘bufale’, che sempre più imperversano, soprattutto grazie ai nuovi canali

di comunicazione”.

“Una parte del corso-laboratorio – continua Romano – sarà anche a ricordare

quei giornalisti che sono stati uccisi, soprattutto dalle organizzazioni

criminali, per aver fatto il proprio dovere fino in fondo. E chissà che il

loro esempio non spinga qualcuno dei ragazzi a scegliere un giorno quello

che, nonostante tutto, rimane il mestiere più bello del mondo”.

“E, poi, come si dice – conclude ironico – è pur sempre meglio che

lavorare!”.

https://lacompagniadelvangelo.blogspot.com/2024/03/e-la-stampa-bellezza-palermo-13-marzo.html