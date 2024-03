Domani previste disfunzioni per il servizio scuolabus

(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Golfo Dianese • Riviera dei Fiori • Provincia di Imperia • LiguriaComunicato stampa di giovedì 07 marzo 2024Domani previste disfunzioni per il servizio scuolabusCausa sciopero del personale scolastico non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche L’Ufficio Assistenza Scolastica del Comune di San Bartolomeo al Mare comunica che venerdì 8 marzo il servizio scuolabus non è garantito per gli studenti della Scuola Primaria e sarà sospeso per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. La decisione è stata assunta in quanto non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, causa previsto sciopero del personale scolastico.

