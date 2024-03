(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Domani 8 marzo e sabato 9 marzo al Goldoni Medì, incontri internazionali sui temi della pace, della memoria, del disarmo, la voce delle donne

Livorno, 7 marzo 2024 – Domani venerdì 8 marzo al Teatro Goldoni alle ore 17.00, con la relazione di Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, si apre la due giorni di incontri internazionali “Medì”, le città hanno un’anima”. Interverranno per i saluti Mons. Simone Giusti Vescovo di Livorno Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana Luca Salvetti Sindaco di Livorno.

Il pomeriggio sarà incentrato sul tema LA MEMORIA EDIFICA LA CITTÀ. Interverranno da ISTANBUL • Cengiz Aktar, politologo, daTUNISI • Nadia Marzouki, politologa, da MARSIGLIA • Pascal Luongo, avvocato, da ALESSANDRIA • Ahmed Maher, ingegnere, da BARCELLONA • Jaume Muñoz Jofre, storico.

Sabato 9 marzo sempre al Goldoni (e non come inizialmente previsto alla Goldonetta) dalle ore 9.30 per la sessione dedicata alle DONNE NELLE CITTÀ DEL MEDITERRANEO da VENTIMIGLIA • Delia Buonomo, Caffè Hobbit, da LESBO • Philippa Kempson, Hope Project, da TANGERI • Helena Maleno, ricercatrice sociale, da MALTA • Corinne Vella, giornalista, da LIVORNO • Barbara Bonciani, sociologa.

Alle 11.00 per la sessione SCRIVERE LA CITTÀ interverranno da TRIESTE • Pietro Spirito, giornalista, da POLA • Tatjana Gromača, scrittrice, da TUNISI • Chiraz Gafsia, architetto, da LIVORNO • Marco Gasperetti, giornalista.

L’ingresso al Teatro Goldoni per i due giorni è libero e gratuito.

***

In occasione di Medì al Teatro Goldoni sarà allestita la mostra fotografica “Il Porto delle Donne. Le donne nel settore portuale e marittimo, perché no?” realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Internazionale RETE, l’Università di Pisa e il CNR Iris

Medì è promosso dalla Comunità di Sant’Egidio insieme a tutte le istituzioni cittadine, civili, religiose e culturali.

