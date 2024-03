(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6196

7 marzo 2024

Domanda e offerta di lavoro: c’è il “Job Day RottedaSudEst”

Lunedì 25 marzo 2024 dalle ore 9 alle ore 16 nei locali dell’ex deposito carburanti

Su iniziativa dell’Assessore alle Politiche Giovanili e Politiche produttive ed economiche Antonella Fiume, lunedì 25 marzo 2024 dalle ore 9 alle ore 16 nei locali dell’ ex deposito carburanti in via Arenazza il Comune di Monopoli mediante il Servizio di Orientamento e Politiche Giovanili “RottedaSudEst”, organizza un “ Job Day RottedaSudEst ” quale momento di incontro e selezione tra cittadini e imprese locali e interprovinciali .

Il job day, gratuito, è aperto a tutte le agenzie e le imprese interessate, a cui sarà garantito uno spazio dedicato per la presentazione delle proprie opportunità lavorative. Al contempo i candidati potranno sostenere un colloquio e sottoporre il proprio curriculum alle diverse realtà imprenditoriali partecipanti.

In un primo spazio l’ Arpal nell’ambito dell’iniziativa Top Days Tourism ospiterà imprese nel settore turistico accreditandosi tramite il seguente link: [ https://forms.gle/82qswjhBXtnijcy56 | https://forms.gle/82qswjhBXtnijcy56 ] ; in un secondo spazio il servizio RottedaSudEst ospiterà imprese locali di diversi settori e alla ricerca di diverse figure professionali.

Al fine di garantire la postazione dedicata le imprese locali interessate possono candidarsi a partecipare entro giovedì 14 marzo 2024 compilando il seguente modulo: [ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cl7AWfd2URVltJIt4UGv9g3QP63c_6-yiHrgaPp-n1U7Q/viewform?usp=sf_link | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9cl7AWfd2URVltJIt4UGv9g3QP63c_6-yiHrgaPp-n1U7Q/viewform?usp=sf_link ] .