COMUNICATO STAMPA Festa della donna, poesie a bordo del 4390 Taxi Firenze

*Festa della donna, poesie a bordo del 4390 Taxi Firenze*

Firenze, 7 marzo 2024 – “Sorridi donna, sorridi alla vita, anche se lei non

ti sorride”, scriveva Alda Merini. *Ed è questa poesia, insieme ad altre

dedicate alle donne, che saranno consegnate dalle nostre tassiste in

occasione dell’8 marzo *alle clienti che saliranno a bordo dei taxi del

4390.

“Un piccolo gesto simbolico, un’idea del nostro Fabrizio Conti, Berna 42 –

spiega *Claudio Giudici*, presidente del 4390 Taxi Firenze – nei confronti

delle nostre clienti verso le quali cerchiamo sempre di avere un occhio di

riguardo. Non a caso, ormai da anni, abbiamo dei servizi specificatamente

dedicati alle donne, come il *Taxi Premaman* e la linea preferenziale *Taxi

Rosa *per chi si trova da sola di notte. E, ovviamente, come i cavalieri di

una volta, sia le nostre tassiste che i nostri tassisti aspettano sempre

che le donne facciano il loro ingresso a casa prima di ripartire”.