7/3/2024

L’ASSESSORE CATERINA DE GAVARDO HA PRESENTATO QUESTA

MATTINA LA NUOVA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA

POLIZIA LOCALE

Questa mattina (7 marzo) nella Sala Giunta municipale si è svolta, alla presenza

dell’assessore alle Politiche della sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo, del

Comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi, del responsabile dei distretti

territoriali, Serena Scomersich e dei singoli commissari referenti dei distretti

territoriali, la conferenza stampa di presentazione della nuova organizzazione

territoriale dei “Distretti e della Polizia di Prossimità” della Polizia Locale.

La Polizia Locale vigila sulla città mettendo in campo le sue diverse

competenze; il territorio comunale è il suo raggio d’azione, dall’altipiano al mare.

Circa 300 km di strade. Ma la connotazione principale è che conosce la sua gente.

Chi vive nei rioni popolari, nel centro centro storico o in periferia.

La Polizia Locale è radicata nel Comune di Trieste, conosce bene i punti di forza

e le criticità che caratterizzano ogni area.

Per questo è necessaria una presenza costante e diffusa, solo così s’impara a

conoscere bene la città, il primo passo per cercare di risolvere i problemi.

I 4 Distretti, dislocati in altrettanti luoghi distinti, costituiscono perciò l’ossatura

della Polizia Locale sul territorio comunale.

“Questa riorganizzazione dei distretti nasce da due situazioni emerse negli ultimi

mesi: l’incremento numerico del personale della Polizia Locale, con 90 nuove

assunzioni e il cambiamento che sta avendo la nostra città”, ha esordito l’assessore

alle Politiche della sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo.

“Queste situazioni hanno determinato un cambiamento a cui la Polizia Locale ha

risposto con tempi di reazione veramente veloci, attuando una riorganizzazione, sia in

termini di risorse umane che di divisione del territorio – ha detto l’assessore Caterina

de Gavardo -. Il 1° marzo 2024 segna un nuovo inizio per i Distretti Territoriali che

da 3 passano a 4 e si dividono la città in altrettante aree di azione, per una capillarità

più funzionale e una nuova riorganizzazione del lavoro”.

“I distretti sono il punto di riferimento dei cittadini, il collettore delle richieste,

delle segnalazioni, di idee e proposte che i cittadini fanno ogni giorno alla Polizia

Locale. I distretti raccolgono le segnalazioni, contattano gli altri uffici della Polizia

Locale o del Comune o anche altri enti per fornire risposte adeguate. A fianco dei

distretti c’è un ulteriore gruppo di lavoro, quello della Polizia di Prossimità che nasce

nel 2014 come Ufficio Mobile sul territorio, una sorta di Distretto itinerante in tutto il

Comune che in tempi recenti ha evoluto delle specificità che ora la caratterizzano”,

ha concluso Caterina de Gavardo.

Le competenze dei Distretti vanno dall’ascolto diretto dei cittadini sulla strada

(criticità e informazioni), presa in carico delle segnalazioni di Enti e privati su

problematiche che concernono il territorio di competenza, osservazione del territorio

e filo diretto con gli uffici tecnici comunali, controlli per la convivenza civile

(regolamenti comunali, dal Verde Pubblico a quello di Polizia Urbana), controlli di

polizia stradale e in particolare specifica attenzione alle soste che maggiormente

incidono su traffico, trasporto pubblico, pedoni e persone con disabilità, monitoraggio

del traffico e comportamenti illeciti alla guida, viabilità, interventi di decongestione

del traffico causa eventi imprevisti o programmati.

Le competenze della Polizia di Prossimità sono il monitoraggio dei veicoli

abbandonati sulle strade comunali (autoveicoli, motoveicoli, velocipedi), avvio

indagine d’ufficio per risalire ai proprietari dei mezzi, rimozioni ai sensi del Testo

Unico dell’Ambiente (carcasse), rimozioni ai sensi del Codice della Strada (assenza di

assicurazione), rimozioni ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana (velocipedi),

applicazione della convenzione Comune di Trieste-ATER per la rimozione dei veicoli

abbandonati in aree Ater, presa in carico delle segnalazioni dei cittadini sul tema,

front-office e prima accoglienza cittadini nella Caserma San Sebastiano.

Il comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi si è dichiarato soddisfatto

di aver potuto incrementare il numero dei distretti. Ha sottolineato come tutti i

distretti di fatto sono polizia di prossimità; gli interventi sono quelli classici che

permettono di sviluppare anche ulteriori aspetti di polizia ambientale, edilizia,

imbattendosi talvolta anche in situazioni di disagio famigliare.

Il comandante Walter Milocchi ha poi elencato i distretti con le relative zone di

competenza:

Primo Distretto con sede in via Locchi 29 (accanto al Centro Civico) zona di

competenza: Borgo Teresiano, San Giacomo, Chiarbola, Valmaura, Servola, San Vito

– Città Vecchia.

Secondo Distretto, quello di nuova creazione, con sede in via Revoltella 35

(Caserma San Sebastiano) con zona di competenza: Barriera Vecchia, Rozzol-Melara,

Cattinara, Santa Maria Maddalena, Inferiore e Superiore, Borgo San Sergio. Centrale.

Terzo Distretto, con sede in via Giulia 2 (Giardino pubblico “de Tommasini”),

zona di competenza: Roiano, Pendice di Scorcola, San Giovanni, San Luigi.

Quarto Distretto, con sede in via Doberdò 20/3 (Opicina, accanto al Centro

Civico), zona di competenza: Barcola, Gretta, Cologna – Scorcola, Basovizza,

Prosecco, Opicina, Santa Croce.

Ogni Distretto dispone (in media) di: 1 Commissario responsabile, 12 operatori,

in prevalenza Agenti da poco assunti supportati da superiori esperti, 1 istruttore

amministrativo per le pratiche interne.

La Polizia di Prossimità dispone di 1 Commissario responsabile e 5 operatori

esperti di cui 3 ispettori capo.

Recapiti distretti:

Primo distretto, via Locchi 29 (accanto al Centro Civico)

➔orari al pubblico: da lunedì a venerdì 9-12 (il pomeriggio, su appuntamento)

➔Responsabile: Comm. Donatella Colarossi

Secondo distretto, via Revoltella 35 (Caserma San Sebastiano)

➔orari al pubblico: da lunedì a venerdì 9-12 (il pomeriggio, su appuntamento)

➔Responsabile: V.Comm. Fabio Sgambati

Terzo distretto, via Giulia 2 (Giardino pubblico “de Tommasini”)

➔orari al pubblico: da lunedì a venerdì 9-12 (il pomeriggio, su appuntamento)

➔Responsabile: Comm. Luisa Tonetto

Quarto distretto, via Doberdò 20/3 (Opicina, accanto al Centro Civico)

➔orari al pubblico: lunedì-martedì-giovedì-venerdì 9-11 (o su appuntamento)

➔Responsabile: Comm. Manuela Cunsolo

Polizia di Prossimità, via Revoltella 35 (Caserma san Sebastiano)

➔orari al pubblico: su appuntamento

➔Responsabile: V.Comm. Marco Goliani

