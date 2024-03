VVF Incendio cantina

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 La scorsa notte, un incendio si è sviluppato in una cantina di una abitazione in località Ognio di Neirone in Val Fontanabuona. I Vigili del Fuoco, sono accorsi con la squadra del distaccamento Mario Meloncelli e con il supporto di una autobotte dalla sede centrale. Complicato l’arrivo sul posto a causa della stretta strada di accesso. I Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere l’incendio, facendo si che non si propagasse all’abitazione e cha la bombola di GPL coinvolta nell’incendio non esplodesse. La cantina però è andata completamente distrutta. Sul posto i Carabinieri di Torriglia. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

a questo link il video

https://cloud.vigilfuoco.tv/s/LTCwtJddrny3fk6

Le immagini riportanti il logo tondo con la dicitura “Vigili del fuoco” in alto a destra, sono di proprietà del Corpo Nazionale.

Per tali immagini lo stesso Corpo nazionale concede alle testate giornalistiche la pubblicazione a titolo gratuito esclusivamente per le notizie di cronaca.

La rimozione del logo non è giustificabile in quanto identifica chiaramente l’origine e la proprietà dell’immagine stessa

