+++TESTO COMPLETO+++Testo unico turismo, Marras a Stella: “Legga la legge e stia al merito” 

**Testo unico turismo, Marras a Stella: “Legga la legge e stia al merito”

/Scritto da Redazione, mercoledì 6 marzo 2024 alle 18:34/

“Invito il presidente Stella e tutti coloro che si scagliano contro la

proposta di legge, senza ancora averla letta, a valutarne i contenuti prima

di agitare le armi e minacciare le lotte a oltranza”. Così l’assessore

all’economia e al turismo Leonardo Marras, intervenendo nel dibattito sulla

proposta di legge che modifica il Testo Unico sul turismo approvata dalla

giunta regionale nell’ultima seduta in risposta alle dichiarazioni del

consigliere regionale capogruppo di Forza Italia Marco Stella.

“Come giustamente riferisce Stella – prosegue – il turismo è davvero

molto importante per la nostra economia e anche le locazioni turistiche

costituiscono una forma di accoglienza diffusa, scelta dai turisti italiani

e stranieri; un prodotto turistico in grande evoluzione. Nessuno però deve

negare l’evidenza. Abbiamo bisogno di strumenti per regolare l’impatto di

un fenomeno spontaneo così grande che rischia di determinare disequilibri

nel funzionamento delle città, su cui più volte abbiamo chiamato in causa

il Governo che però, ancora, non ha voluto occuparsene. Perché solo la

legge nazionale può davvero prendere in mano la situazione. Nel nostro

piccolo, suggeriamo uno strumento di dialogo sociale, senza oltrepassare il

confine delle nostre competenze, che possa però dare un contributo

concreto e su questo il Consiglio regionale dovrà confrontarsi”.

“Invito pertanto tutti – conclude -, e a questo prestiamo tutta la nostra

disponibilità, a stare sul merito. La proposta di legge, oltre il tema

degli affitti brevi, introduce molteplici innovazioni che innalzano il

livello del nostro turismo e delle politiche pubbliche che lo sostengono ad

uno stadio molto più avanzato, che si basa sulla qualità, sul primato

dell’impresa turistica nell’offerta di servizi, sulla cooperazione

istituzionale con le comunità locali e si impegna nella sfida di usare in

modo appropriato il grande flusso di dati e conoscenze che le nuove

tecnologie ci consegnano”.