Ricordiamo oggi a Taranto (ore 11)

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 RILANCIO E SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE DELL’AREA PORTUALE DI TARANTO: OGGI ORE 11 CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE EMILIANO E DEL PRESIDENTE PRETE

Oggi, 6 marzo 2024, alle ore 11, a Taranto, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Sergio Prete terranno una conferenza stampa per la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la definizione di un quadro di interventi relativo al rilancio e alla salvaguardia dell’occupazione dell’area portuale di Taranto.

Ai fini dell’accesso nel porto, gli organi di stampa dovranno presentare alla vigilanza del Varco Est del Porto di Taranto un valido documento di identità per il rilascio del pass ospite. Si prega di mantenere l’invito limitato a un numero massimo di n. 2 operatori per testata.