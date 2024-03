(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 COMUNE di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNICATO STAMPA

Mirano, 6 marzo 2024

“Progetto Mobilità Garantita”: consegnato al Comune un

nuovo mezzo attrezzato per persone svantaggiate

Il “Progetto Mobilità Garantita”, per una migliore mobilità delle persone svantaggiate e

diversamente abili, si è concluso oggi mercoledì 6 marzo con la cerimonia di consegna del veicolo

Fiat Doblò attrezzato, da cinque posti, al Comune di Mirano da parte di P.M.G. Italia.

In piazza Martiri si è svolto il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Tiziano Baggio, della

Giunta comunale, degli sponsor, dei rappresentanti di P.M.G. Italia e del parroco don Artemio

Favaro che ha benedetto l’automezzo.

Sono stati poi consegnati gli attestati di ringraziamento ai 27 sponsor che hanno condiviso le

finalità del progetto. Il finanziamento e il mantenimento del veicolo sono infatti possibili grazie alla

locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna

dell’automezzo.

«E’ un bel segnale quello che le attività del nostro territorio hanno dato, contribuendo all’acquisto

di un mezzo che servirà per aiutare le persone fragili o sole a raggiungere i servizi di cui hanno

bisogno. Al momento attuale sono preziosi i gesti come questi che creano concretamente

comunità», ha dichiarato il Sindaco Tiziano Baggio.

Anche l’Assessore alle Politiche sociali e inclusive Francesco Venturini ha ringraziato le aziende

che hanno dimostrato un autentico senso di responsabilità sociale.

Franco Pavanello, intervenuto per P.M.G. Italia, ha espresso riconoscenza agli imprenditori di

Mirano, che con generosità hanno abbinato il proprio marchio ad una iniziativa realizzata per il

benessere della comunità ed ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il sostegno dato.

Alla realizzazione della cerimonia ha collaborato SERIMI – Servizi Riuniti Mira, che fornisce la

ristorazione scolastica e domiciliare a Mirano.

Il Comune, che già garantisce quotidianamente il trasporto di anziani, disabili e minori verso

strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, ora potrà contare sul supporto di questo nuovo veicolo,

dotato di una rampa per far salire le carrozzine.

Il Doblò sarà concesso in comodato gratuito per due anni, rinnovabile per ulteriori due anni e verrà

gestito dai servizi sociali comunali.

Le aziende che hanno preso parte all’iniziativa sono: Enfuture Srl., Omer Spa., Gambato

Importazione Caffe’ Sas, Abb Spa, A. Tech Italia Srl, Mpweb Srl., Audiosalute Srls, Gasparini Spa,

Cecchinato Srl., Farmacia Bevilacqua Dr. Vittorio, Sempre Freschi di Barberini, Nuova Carrozzeria

Stile Snc., Novello Srl, Depuracque Servizi Srl, Panetteria Pasticceria Caffetteria, Ddc Srl, New

Cleaning Service Srl, Semenzato Srl, Lavanderia L.S.G. Srl, La culla dei Sapori, Metal Nord

Rottami Srl, Gallo Srl, D.E.A. Srl Direzione & Efficienza, Azienda Agricola Frasson Andrea,

Mirano Impianti Srl., Gisa Sas di Volpato Isabella, Zaghetto Lattonieri Srl.

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45