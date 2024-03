Piazza Rossini, da oggi il via ai lavori di riqualificazione

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 Golfo Dianese • Riviera dei Fiori • Provincia di Imperia • LiguriaComunicato stampa di mercoledì 06 marzo 2024Piazza Rossini, da oggi il via ai lavori di riqualificazioneSalerno: “Modificati e migliorati gli spazi, con nuova pavimentazione, nuovi parcheggi, abbattimento di barriere architettoniche e nuovi spazi verde” Iniziano oggi a San Bartolomeo al Mare i lavori di riqualificazione di Piazza Rossini, nell’ambito del programma di rigenerazione comunale che prevede la valorizzazione sostenibile dell’ex sedime ferroviario e delle aree lungo il percorso della Ciclovia Tirrenica.L’intervento è finalizzato alla riqualificazione estetica e funzionale dell’area di Piazza Rossini con un insieme di opere da attuare per il miglioramento sotto il profilo viabile, estetico e della godibilità dell’area all’utenza. Le opere sono pensate tenendo conto del futuro collegamento della piazza con le aree dell’ex sedime ferroviario dove sorgerà la futura pista ciclo-pedonale.L’intervento, di carattere permanente, prevede:- la valorizzazione dell’area mediante la ridefinizione degli spazi a verde e il miglioramento della viabilità carrabile;- nuove pavimentazioni per un riassetto estetico dell’area;- opere di abbattimento delle barriere architettoniche per il miglioramento della fruibilità dell’area;- opere di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione mediante sostituzione e nuova installazione di pali con armatura stradale a led.“Il progetto – spiega Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare – prevede una completa riqualificazione di piazza Rossini. Verranno modificati e migliorati gli spazi, con nuova pavimentazione, nuovi parcheggi, abbattimento di barriere architettoniche e nuovi spazi verde, per consentire una viabilità carrabile più comoda e sicura dell’intera area. Questo intervento è estremamente importante essendo Piazza Rossini un punto nevralgico del nostro paese, che a breve sarà uno dei punti di collegamento con la nostra futura pista ciclopedonale”.I lavori saranno realizzati da Cotim srl.

