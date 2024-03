(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 Il sindaco Luca Salvetti ha incontrato il comandante dei Vigili del Fuoco Ugo d’Anna e i rappresentanti sindacali

” Mi metto da subito a disposizione per perorare la causa presso le autorità competenti a partire dal dipartimento”

Livorno, 6 marzo 2024 -Il sindaco Luca Salvetti ha incontrato nella Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco di Livorno il Comandante Ugo d’Anna e i rappresentanti sindacali, ascoltando le problematiche del Corpo e mettendosi a disposizione per perorare la loro causa.

Questa la dichiarazione del Primo Cittadino:”Vista la difficile situazione di organigramma che da tempo si registra nella dotazione dei Vigili del Fuoco di Livorno ho voluto fare un passaggio con il comando cittadino incontrando le organizzazioni sindacali e il Comandante per rendermi personalmente conto delle problematiche in essere.

Il turnover generazionale e i sempre più impegnativi passaggi formativi del personale stanno creando grandissimi disagi all’operatività, garantita sostanzialmente dal grande senso del dovere del corpo e dal sacrificio degli uomini impegnati.

Servono due cose. Un chiaro piano di integrazione del personale a medio termine e risorse integrative urgenti per gli straordinari del personale stesso.

Mi metto da subito a disposizione per perorare la causa presso le autorità competenti a partire dal dipartimento”.

