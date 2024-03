COMUNICATO STAMPA – PROMOZIONE SALUTE E BENESSERE

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 PROMOZIONE, SALUTE E BENESSERE 2024

CON I VILLAGGI DELLA SALUTE

CONVEGNO SULL’AUTISMO 8 MARZO PALAZZO DI CITTÀ

Riparte, dopo l’interruzione dovuta al covid, il progetto “Promozione,

Salute e Benessere, organizzato dall’Amministrazione Servalli, con i

patrocini della Regione Campania, Provincia Salerno e in collaborazione con

il Consiglio Regionale della Campania, Asl Salerno, Istituto Comprensivo

Carducci Trezza e le Associazioni Città della Luna, Osservatorio cittadino

sulle persone con disabilità, Il Faro, Università della Terza Età, Mondo

Aba, Il Grillo e la Coccinella, Farma e Benessere,, oltre ai partner

Metellia Servizi, Gruppo Protezione Civile Cava de’ Tirreni, Otowell

Acustica e Senatore Nutrizionista.

“Quando si mettono insieme tante professionalità, enti, associazioni, il

mondo della scuola, a servizio dei cittadini, è sempre occasione di

crescita per tutti – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – ed è per questo

che sosteniamo e siamo molto attenti come amministrazione comunale affinché

questo grande patrimonio di esperienze, competenze e impegno sociale non

venga mai disperso”.

ll tema della quarta edizione è la prevenzione, che coinvolge ogni aspetto

della società, dal bene primario della salute fino alle implicazioni sulla

gestione economica finanziaria della sanità.

Importante appuntamento venerdì 8 marzo con inizio alle ore 9.30 a Palazzo

di Città, con il convegno “Disturbo dello Spettro Autistico: Bisogni

Sociali, Scolastici e Familiari”.

“Promozione, Salute e Benessere” è l’occasione per tutti i cittadini di

avere informazioni, incontri e confronti con operatori sanitari, momenti di

socializzazione con attività ludiche per i più piccoli con “I Villaggi

della Salute.

Si parte il 13 aprile (ore 14/19) alla frazione Alessia, gli altri

appuntamenti sono: 19 aprile (ore 9/14) frazione Santa Lucia; 3 maggio (ore

9/14) frazione Sant’Anna; 10 maggio (ore 9/14) frazione Passiano; 18 maggio

(ore 16/22) e 19 maggio (ore 10/13 e ore 17/22) centro città piazza duomo.

—