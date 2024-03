comunicato evento venerdi 8 marzo reparto oncologico II Policlinico di Napoli

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione un evento che si terrà

venerdi 8 marzo, in occasione della festa internazionale della donna presso

il reparto di Oncologia Medica del II Policlinico di Napoli. L’associazione

Oltre il Rosa la Forza della Vita, progetto itinerante curato dall’oncologo

il dott. Ghassan Merkabaoui, da anni si occupa di prevenzione e corretta

informazione per individuare patologie neoplastiche. Verranno distribuiti

alle pazienti del reparto cioccolatini, fiori e ci sarà la cantante Joia B

che porterà la sua testimonianza con il brano autobiografico ‘Un tempo per

volare’, in cui si parla della battaglia vinta contro il cancro al seno.

In allegato il comunicato e foto del medico Merkabaoui.

Certa e fiduciosa di una Vostra preziosa collaborazione, ringrazio e porgo

cordiali saluti.

[image: image.png]

[image: image.png]

Dott. Ghassan Merkabaoui Oncologia Medica II Policlinico di Napoli

*Sabrina Ciani*

*Giornalista-ufficio stampa*