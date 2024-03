(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 **A musei, ecomusei e sistemi museali quasi 2 milioni di euro dalla

Regione**

/Scritto da Massimo Orlandi, mercoledì 6 marzo 2024 alle 15:53/

Quasi 2 milioni di euro: è questo il budget complessivo di due bandi al

via oggi e destinati ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale e ai

sistemi museali della Toscana.

“La finalità di questi due bandi – evidenzia il presidente della Regione

Toscana Eugenio Giani – è quella di attivare un prezioso sostegno

progettuale ed economico all’insieme dei musei toscani, punti di forza

della cultura e dell’immagine regionale nel Paese e nel mondo. La cifra,

significativa, testimonia la convinzione con la quale la Regione Toscana

intende sostenere le strutture che hanno scelto la qualità

nell’infrastrutturazione, nei servizi e nella valorizzazione culturale”.

I fondi del bando 2024 a favore dei 109 musei ed ecomusei di rilevanza

regionale, per un importo complessivo pari a 1,2 milioni di euro, verranno

distribuiti secondo un riparto basato sui dati di infrastrutturazione e di

attività forniti dai musei stessi e offrendo un sostegno certo alla vita

di quei selezionati musei che hanno raggiunto il completamento di un set

definito di standard qualitativi minimi. Con questi contributi, i musei

interessati potranno svolgere azioni di mantenimento e sviluppo delle

proprie attività oltreché di qualificazione della loro offerta.

Il bando a favore dei Sistemi Museali toscani, con risorse pari a 750.000

euro, proseguirà l’ormai consolidata funzione regionale di supporto,

attraverso i Sistemi museali, alle attività strutturali di tipo corrente

svolte dai musei per la propria attività ordinaria e sperimentale, ma

anche di stimolo e supporto alla sperimentazione, allo sviluppo della

cultura digitale, alla sostenibilità.

Il bando punterà dunque, in continuità con i bandi precedenti, a

supportare l’azione ed il coordinamento dei sistemi nei confronti dei musei

aderenti nello sviluppo delle attività di qualificazione, nello studio e

nella valorizzazione dei patrimoni conservati e messi in fruizione, nello

sviluppo ed organizzazione della didattica e della mediazione culturale

museale, nell’infrastrutturazione e nell’attività tecnologica.

Per dare ampio respiro ai progetti dei sistemi museali, il bando 2024

prevede azioni da svolgere nel 2024 e nella prima parte del 2025. Le

progettualità, che dovranno essere proposte entro il 19 aprile 2024,

saranno poste in una graduatoria, sulla cui base saranno calibrati da parte

della Regione Toscana i contributi, ripartendoli su tutti i Sistemi

correttamente partecipanti al bando.