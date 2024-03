Percorsi di autonomia per le persone con disabilità: pubblicato l’avviso

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 L’Ambito Territoriale Sociale di Lecce ha pubblicato un avviso pubblico

all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo alla linea di

investimento 1.2. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” –

Avviso 1/2022 PNRR Next Generation EU Missione 5 “Inclusione e coesione”

Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”.

L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la

realizzazione di interventi personalizzati al fine di favorire il

miglioramento della qualità della vita di sei persone con disabilità,

rimuovendo le barriere di accesso all’abitazione e sostenendo il loro

ingresso nel mercato del lavoro, anche attraverso l’ausilio delle

tecnologie informatiche.

L’istanza dovrà essere presentata dalla persona con disabilità o dai

suoi familiari o da chi ne garantisce la protezione giuridica,

utilizzando il modello allegato, entro le ore 12.00 del 5 aprile 2024

secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico consultabile al

seguente link:

https://www.comune.lecce.it/news/dettaglio/2024/03/04/avviso-pubblico-finalizzato-all-individuazione-dei-beneficiari-del-progetto-relativo-alla-linea-di-investimento-1.2.-percorsi-di-autonomia-per-persone-con-disabilit%c3%a0

«/Per molti anni disabilità e autonomia sono stati concetti separati:

una disabilità presupponeva sempre e indiscutibilmente la presenza di

qualcuno accanto nella vita quotidiana – /dichiara l’assessora al

Welfare *Silvia Miglietta */– Eppure, sono numerose le persone che, pur

soffrendo di una disabilità, sono e si sentono perfettamente in

condizione di intraprendere percorsi di vita autonoma. Serve creare la

possibilità di farlo. Perché si può abitare, lavorare, formarsi

autonomamente anche se si ha una disabilità. Questo progetto prevede

l’individuazione con avviso pubblico di sei persone con disabilità che

saranno inserite in un percorso finalizzato all’autonomia abitativa e

alla formazione professionale e lavorativa. Abbiamo individuato e

attrezzato un immobile, nel quartiere Borgo San Nicola che presenta ampi

spazi interni e un bellissimo giardino all’esterno. Si tratto di un bene

confiscato alla mafia, e per questo siamo doppiamente orgogliosi di

poterne garantire il riutilizzo per l’avvio di un progetto sociale

innovativo. Vogliamo sia un’esperienza pioniera da replicare. Ringrazio

il settore Welfare, l’Ambito Territoriale Sociale, i cittadini che

vorranno sperimentare con noi questo percorso. Facciamo passi avanti,

insieme. Verso una città più giusta, verso nuove opportunità per tutti/».

