Tuesday, 05 March 2024

NEWS RELEASE

Wave of new commitments marks historic step towards the elimination of cervical cancer [https://www.who.int/news/item/05-03-2024-wave-of-new-commitments-marks-historic-step-towards-the-elimination-of-cervical-cancer]

New country, policy and program commitments, plus nearly US$600 million in new funding, at first-ever global forum offer a chance to save hundreds of thousands of lives by 2030.

Cartagena de Indias, Colombia, 5 March 2024 – Governments, donors, multilateral institutions, and partners today announced major new policy, programmatic and financial commitments, including nearly US$600 million in new funding, to eliminate cervical cancer. If these ambitions to expand vaccine coverage and strengthen screening and treatment programs are fully realized, the world could eliminate a cancer for the first time.

These commitments were made at the first-ever Global Cervical Cancer Elimination Forum: Advancing the Call to Action in Cartagena de Indias, Colombia, to catalyze national and global momentum to end this preventable disease.

Every two minutes [https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/23-cervix-uteri-fact-sheet.pdf], a woman dies from cervical cancer, although the knowledge and the tools to prevent and even eliminate this disease already exist. Vaccination against human papillomavirus (HPV) — the leading cause of cervical cancer — can prevent the vast majority of cases and, combined with screening and treatment, provides a path to elimination.

Cervical cancer is the fourth most common cancer in women worldwide, and continues to disproportionately impact women and their families in low- and middle-income countries (LMICs). In an important shift, the World Health Organization (WHO)’s 2022 global recommendation for one-dose HPV vaccine [https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9750-645-672] schedules significantly reduced barriers to scaling up vaccination programs. It was reinforced by a similar recommendation [https://www.paho.org/fr/node/92810] in the Americas Region in 2023. The WHO’s Regional Office for Africa has just followed suit with its own recommendation [https://www.afro.who.int/news/africa-immunization-advisory-group-urges-single-dose-hpv-vaccine-adoption-advance-vaccination] for countries in the region to adopt the single-dose vaccination schedule. To date, 37 countries have reported switching or an intent to switch to a one-dose regimen.

“We have the knowledge and the tools to make cervical cancer history, but vaccination, screening and treatment programmes are still not reaching the scale required,” said Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO Director-General. “This first global forum is an important opportunity for governments and partners to invest in the global elimination strategy and addressing the inequities that deny women and girls’ access to the life-saving tools they need.”

In addition to a re-commitment by Indonesia to its National Action Plan 2023, other country commitments include:

Democratic Republic of Congo commits to start introducing the HPV vaccine as early as possible using the WHO-recommended single-dose schedule. It also commits to do everything to get, as early as possible, to the cervical cancer elimination strategy immunization’s coverage target for girls aged 9 to 14 years.Ethiopia commits to implement a robust vaccine delivery strategy across the country, targeting at least 95% coverage in 2024 for all 14-year old girls, regardless of their socioeconomic status, whether in school or out of school. The country also commits to screen 1 million eligible women every year for cervical cancer and to treat 90% of those screened, who present with positive precancerous lesions. Further, HPV single dose has been approved to be introduced this year and scaled up as part of the country’s Expanded Program on Immunization plans.Nigeria launched its HPV vaccine national program this year, adopting the single-dose schedule for girls 9 to 14 years old, and now commits to achieving at least 80% vaccine coverage of girls. They are committed to continuing to increase coverage of the HPV vaccine through a robust delivery strategy that will meet the girls where they are. For girls who are in school, they will concentrate on school-based delivery; for girls that are not in school, they will commit to implementing outreach activities at key moments in the year, with the target of at least 80% coverage of girls targeted by 2026.

The nearly US$600 million in new funding includes US$180 million from the Bill & Melinda Gates Foundation, US$10 million from UNICEF, and US$400 million from the World Bank. A full list and description of commitments can be found here [https://www.who.int/initiatives/cervical-cancer-elimination-initiative/cervical-cancer-forum] and will be updated throughout the forum.

There are many challenges on the path to elimination. Due to supply constraints, delivery challenges, and the COVID-19 pandemic, just [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage] one in five [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage] eligible adolescent girls were vaccinated in 2022. And while there are cost-effective and evidence-based tools for screening and treatment, fewer than 5% [https://www.iarc.who.int/faq/cervical-cancer-awareness-month-2021-qa/#0]of women in many LMICs are ever screened for cervical cancer. Health system constraints, costs, logistical issues, and lack of political will are obstacles to implementing comprehensive programs for cervical cancer prevention and treatment.

These barriers have led to deep inequity: of the estimated 348,000 cervical cancer deaths in 2022, over 90% [https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/23-cervix-uteri-fact-sheet.pdf] took place in LMICs. With governments and partners recommitting urgently to the global agenda, it is possible to reverse the tide and prevent annual deaths from rising to 410,000 [https://gco.iarc.fr/tomorrow/en%22HYPERLINK%20%22https:/gco.iarc.fr/tomorrow/en%22] by 2030 [https://gco.iarc.fr/tomorrow/en], as currently estimated.

“For the Government of Colombia, in its commitment to guaranteeing the rights of women in their diversities, it is imperative to advance in the elimination of cervical cancer; a disease that affects millions of girls and women. Therefore, we are pleased to host the first Global Forum for the Elimination of Cervical Cancer. This is an opportunity that will allow the country, and the world, to exchange experiences and knowledge that will contribute to eliminating barriers to care, increasing vaccination against HPV and facilitating capacity development so that countries and partners continue adding actions for elimination of cervical cancer.”

For the Spanish government, “Cervical cancer is a public health problem for which there are already prevention, detection, and treatment tools,” as stated by the Minister of Foreign Affairs, European Union, and Cooperation, José Manuel Albares, who is convinced that “with political will, we can address it. We are confident that, from this first forum, commitments and support will emerge from countries, international organizations, global initiatives, philanthropic entities, and civil society to boost government action and commitment to achieving the goals of the WHO strategy. In coherence with its feminist foreign and cooperation policy, Spain is ready to undertake significant commitments to achieve this.”

This milestone forum is co-sponsored by the Governments of Colombia and Spain in partnership with the Pan American Health Organization (PAHO); World Health Organization (WHO); UNICEF; the Bill & Melinda Gates Foundation; Unitaid; the Global Financing Facility for Women, Children and Adolescents (GFF); Gavi, the Vaccine Alliance; the United States Agency for International Development (USAID); and the World Bank.

QUOTES

Dr Chris Elias, President, Global Development, Bill & Melinda Gates Foundation:

“HPV vaccines are a miracle of modern medicine, yet too many girls in low- and middle-income countries do not have access to them. There is no reason why women should die from cervical cancer when a vaccine to prevent it exists. With the addition of WHO’s guidance for a one-dose HPV vaccine schedule, cervical cancer elimination is within reach. Now is the time for governments and partners around the world to increase HPV vaccine access and protect future generations from cervical cancer.”

Aurélia Nguyen, Chief Programme Officer, Gavi, the Vaccine Alliance:

“The HPV vaccine is one of the most impactful vaccines on the planet and has already helped save thousands of lives. More girls urgently deserve the same protection, which is why in partnership with countries, Gavi has set an ambitious goal to help vaccinate 86 million adolescent girls by 2025. With bold commitment and decisive action, we can look forward to a future where cervical cancer has been eliminated for good.”

Juan Pablo Uribe, Director of the Global Financing Facility for Women, Children and Adolescents (GFF) and Global Director for Health Nutrition and Population at the World Bank:

“The World Bank and the GFF are doubling down efforts for cervical cancer elimination, with at least US$400 million for HPV-related investments over the next three years. Every woman and every girl should have access to cervical cancer prevention, screening and treatment as part of regular health care services. Much more work is ahead of all of us with a shared goal: eliminate cervical cancer. We need to build on today’s momentum and support countries‘ leadership to accelerate progress.”

Dr Jarbas Barbosa, Director, Pan American Health Organization (PAHO):

“We have the urgent need to scale up access and coverage for human papillomavirus (HPV) vaccination, screening and treatment. I express PAHO’s profound commitment to elevate the political will and prioritize cervical cancer elimination in the public health agenda of countries in the Americas.

“This is part of PAHO’s Disease Elimination Initiative, which aims to eliminate as many as 30 communicable diseases and related conditions, including cervical cancer, in the Americas by 2030. Through PAHO’s Regional Revolving Funds, high-quality HPV vaccines, HPV diagnostic tests and ablative pre-cancer treatment devices are available at one price for all our Member States regardless of purchase size.”

Helga Fogstad, Director of Health, UNICEF:

“For the first time, the end of an entire category of cancer is in sight. With the necessary tools at our disposal, commitment and political will are the next critical steps to a future free of cervical cancer for generations to come. UNICEF is dedicated to the shared global target of protecting the lives of 86 million girls by next year and pledges US $10 million to support 21 countries in vaccinating girls against HPV, in addition to our existing commitments to this important and urgent cause. The impact of these new funds will be amplified as a result of UNICEF’s multi-sectoral approach making the most of our school and community platforms and partnerships with girls’ and women’s rights organizations to ensure success in demand generation.”

Marisol Touraine, Executive Board Chair, Unitaid:

“We cannot accept that women die from cervical cancer, when we know how to prevent and treat this disease. At this pivotal moment, we must ensure the efficient tools we have are both affordable and available to every woman and girl in need. Our projects at Unitaid have dramatically reduced the cost of HPV screening and the price of lifesaving thermal ablation devices. We are launching another wave of investments that will focus on bringing cervical cancer screening outside of healthcare facilities and into communities. Together with our partners, we will continue to lay the groundwork for a future where all women have equitable access to the care they deserve, regardless of their socio-economic status or geographic location.”

Dr Atul Gawande, Assistant Administrator for Global Health, United States Agency for International Development:

“With the powerful shield of the HPV vaccine, regular screening, and early treatment, we can safeguard a generation from the devastating effects of cervical cancer. Every shot is a bold stride towards a future where cervical cancer is eliminated. USAID remains a steadfast partner to governments, communities, and Gavi, the Vaccine Alliance, for ensuring access to this life-saving intervention. Through PEPFAR’s Go Further partnership, USAID will also combat cervical cancer by extending screening and treatment options to the most vulnerable communities where people are at higher risk for acquiring HIV and HPV. Together, we’re forging a path towards a future where cervical cancer is no longer a threat to the health and wellbeing of women worldwide.”

5 marzo 2024

COMUNICADO DE PRENSA

Nuevos compromisos impulsan un paso histórico hacia la eliminación del cáncer cervicouterino

Los nuevos compromisos de los países, políticos y programáticos, además de casi US$600 millones en nuevos fondos, en el primer foro mundial de la historia, ofrecen la oportunidad de salvar miles de vidas para el 2030.

Cartagena de Indias (Colombia), 5 de marzo del 2024. Gobiernos, donantes, importantes instituciones multilaterales y otras entidades anunciaron y reafirmaron hoy nuevos e importantes compromisos políticos, programáticos y financieros, que incluyen casi US$600 millones en nuevos fondos, para eliminar el cáncer cervicouterino. Si las expectativas de ampliar la cobertura de vacunación y fortalecimiento de los programas de tamizaje y tratamiento se cumplen plenamente, el mundo podría eliminar un cáncer por primera vez.

Estos compromisos se asumieron en el primer Foro Mundial para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino: Avanzando en el Llamamiento a la Acción, en Cartagena de Indias (Colombia), para promover el impulso nacional y mundial para acabar con esta enfermedad prevenible.

Cada dos minutos [https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/23-cervix-uteri-fact-sheet.pdf], una mujer muere a causa del cáncer cervicouterino, a pesar de que se cuenta con conocimientos y herramientas para prevenir e incluso eliminar esta enfermedad. La vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), la principal causa del cáncer cervicouterino, puede prevenir la inmensa mayoría de los casos y, combinada con el tamizaje y el tratamiento, ofrece una vía para su eliminación.

El cáncer cervicouterino es el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres en todo el mundo, y sigue afectando de forma desproporcionada a las mujeres y sus familias en los países de ingresos bajos y medianos (PIBM) en todo el mundo. En un giro importante, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9750-645-672]emitida en el 2022 a favor del esquema de una sola dosis de la vacuna contra el VPH redujo significativamente los obstáculos para ampliar los programas de vacunación. Esta fue seguida por una recomendación similar [https://www.paho.org/es/noticias/5-9-2023-grupo-tecnico-asesor-ops-recomienda-paises-americas-utilizar-esquema-dosis-unica] en la Región de las Américas en 2023. La Oficina Regional de la OMS para África acaba de seguir su ejemplo con su propia recomendación [https://www.afro.who.int/news/africa-immunization-advisory-group-urges-single-dose-hpv-vaccine-adoption-advance-vaccination] para que los países de la Región adopten el esquema de dosis única. Hasta la fecha, 37 países han notificado el cambio o la intención de cambiar al esquema de una sola dosis.

“Tenemos los conocimientos y las herramientas para que el cáncer cervicouterino pase a la historia, pero los programas de vacunación, tamizaje y tratamiento aún no alcanzan la escala necesaria”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Este primer foro mundial es una importante oportunidad para que los gobiernos y los socios inviertan en la estrategia mundial de eliminación y aborden las desigualdades que niegan a las mujeres y las niñas el acceso a las herramientas que necesitan para salvar sus vidas”

Además de una renovación del compromiso por Indonesia en su Plan de Acción Nacional en 2023, otros compromisos compromisos políticos y programáticos son:

La República Democrática del Congo se compromete a empezar a introducir la vacuna contra el VPH tan pronto como sea posible utilizando el esquema de una dosis recomendada por la OMS. También se compromete a hacer todo lo posible para alcanzar, lo más pronto posible el objetivo de cobertura de inmunización para niñas de 9 a 14 años de la estrategia de eliminación del cáncer cervicouterino.Etiopía se compromete a implementar una sólida estrategia de distribución de vacunas en todo el país, con la meta de alcanzar una cobertura de al menos el 95% en 2024 para todas las niñas de 14 años, independientemente de su situación socioeconómica y de si están escolarizadas o no. El país también se compromete a realizar cada año el tamizaje de cáncer cervicouterino a un millón de mujeres que cumplan los criterios, y a tratar al 90% de aquellas que presenten lesiones precancerosas. Además, se ha aprobado introducir este año el esquema de una dosis de la vacuna contra el VPH y expandir como parte de los planes del Programa Ampliado de Inmunización del país.Nigeria lanzó el programa nacional de vacunación contra el VPH este año, adoptando el esquema de dosis única para las niñas de 9 a 14 años, y ahora se compromete a lograr al menos el 80% de cobertura de la vacunación en las niñas. Se han comprometido a continuar aumentando la cobertura de la vacuna contra el VPH a través de una sólida estrategia de administración que llegará a las niñas allí donde estén. En el caso de las niñas escolarizadas, se concentrarán en la distribución en las escuelas; en el caso de las niñas no escolarizadas, se comprometen a realizar actividades de divulgación en momentos clave del año, con el objetivo de alcanzar al menos el 80% de cobertura de las niñas objetivo para el año 2026.

Los casi US$600 millones en nuevos fondos incluyen US$180 millones de la Fundación Bill y Melinda Gates, US$10 millones de UNICEF y US$400 millones del Banco Mundial. Se puede consultar la lista completa de todos los compromisos adquiridos aquí [https://www.who.int/es/initiatives/cervical-cancer-elimination-initiative/cervical-cancer-forum], que se irá actualizando durante el foro.

Hay muchos desafíos en el camino a la eliminación. Debido a limitaciones en el suministro, los problemas de distribución y la pandemia de COVID-19, solo una de cada cinco [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage] adolescentes fue vacunada en el 2022. Y aunque se cuenta con herramientas costo-efectivas y basadas en la evidencia para el tamizaje y tratamiento, a menos del 5% [https://www.iarc.who.int/faq/cervical-cancer-awareness-month-2021-qa/#0] de las mujeres en muchos países de ingresos bajos y medianos se les ha realizado alguna vez el tamizaje del cáncer cervicouterino. Las limitaciones de los sistemas de salud, los costos, los problemas logísticos y la falta de voluntad política son obstáculos para la implementación de programas de prevención y tratamiento del cáncer cervicouterino.

Estos obstáculos han dado lugar a una profunda inequidad: de las 348 000 muertes por cáncer cervicouterino estimadas en el 2022, más del 90% [https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/23-cervix-uteri-fact-sheet.pdf] se produjeron en países de ingresos bajos y medianos. Si los gobiernos y los asociados vuelven a comprometerse firmemente con la agenda mundial, es posible revertir la tendencia y evitar que las muertes anuales aumenten a 410 000 para el año 2030 [https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/23-cervix-uteri-fact-sheet.pdf], como se estima actualmente.

“Para el Gobierno de Colombia, en su compromiso por la garantía de los derechos de las mujeres en sus diversidades, es imperativo avanzar en la eliminación del cáncer cervicouterino, una enfermedad que afecta a millones de niñas y mujeres. Por eso, nos complace ser la sede del Primer Foro Mundial para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino; esta es una oportunidad que le permitirá al país, y al mundo, intercambiar experiencias y conocimientos que contribuyan a eliminar las barreras de atención, incrementar la vacunación contra el VPH y facilitar el desarrollo de capacidades para que los países y asociados sigan sumando acciones para la eliminación del cáncer cervicouterino”.

Para el Gobierno de España, “el cáncer cervicouterino es un problema de salud pública para el que ya existen herramientas de prevención, detección y tratamiento”, según señala el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, convencido de que “con voluntad política podemos abordarlo. Estamos seguros de que, de este primer Foro surgirán compromisos y apoyos por parte de países, Organismos Internacionales, Iniciativas Globales, Entidades Filantrópicas y Sociedad civil para impulsar la acción de los gobiernos y el compromiso de alcanzar los objetivos de la estrategia de la OMS. España, en coherencia con su política exterior y de cooperación feminista, está preparada para asumir compromisos de gran relevancia para lograrlo”.

Este foro histórico está coorganizado por los Gobiernos de Colombia y España, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud; la Organización Mundial de la Salud; UNICEF; la Fundación Bill y Melinda Gates; Unitaid; el Mecanismo Mundial de Financiación; Gavi, la Alianza para las Vacunas; la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; y el Banco Mundial.

CITAS

Dr Chris Elias, Presidente de Desarrollo Mundial, Fundación Bill y Melinda Gates:

“Las vacunas contra el VPH son un milagro de la medicina moderna, pero demasiadas niñas en países de ingresos bajos y medianos no tienen acceso a ellas. No hay ninguna razón por la que las mujeres deban morir de cáncer cervicouterino cuando tenemos una vacuna para prevenirlo”, afirmó el Dr. Chris Elias, presidente de Desarrollo Mundial de la Fundación Bill y Melinda Gates. “La eliminación del cáncer cervicouterino está a nuestro alcance. Ahora es el momento de que los gobiernos y asociados de todo el mundo aumenten el acceso a la vacuna contra el VPH y protejan a las generaciones futuras del cáncer cervicouterino”.

Aurélia Nguyen, Directora de programas, Gavi, la Alianza para las Vacunas:

“La vacuna contra el VPH es una de las vacunas con mayor impacto en el planeta y ya ha ayudado a salvar miles de vidas. Más niñas merecen la misma protección urgentemente, por lo que, en colaboración con los países, Gavi se ha fijado el ambicioso objetivo de ayudar a vacunar a 86 millones de adolescentes mujeres para el 2025. Con un compromiso audaz y una acción decisiva, podemos esperar un futuro en el que el cáncer cervicouterino se haya eliminado para siempre”.

Juan Pablo Uribe, Director Mundial de Salud, Nutrición y Población del Banco Mundial y Director del Mecanismo Mundial de Financiación para la Mujer, la Infancia y la Adolescencia (GFF):

“El Banco Mundial y el GFF están redoblando los esfuerzos para la eliminación del cáncer cervicouterino, con inversiones relacionadas con el VPH de al menos US$400 millones para los próximos tres años. Todas las mujeres y niñas deberían tener acceso a la prevención, tamizaje y tratamiento del cáncer cervicouterino como parte de los servicios de salud habituales. Todos tenemos por delante mucho más trabajo con un objetivo común: eliminar el cáncer cervicouterino. Tenemos que aprovechar el impulso actual y apoyar el liderazgo de los países para acelerar los avances”.

Dr Jarbas Barbosa, Director, Organización Panamericana de la Salud

“Tenemos la urgente necesidad de ampliar el acceso y la cobertura de la vacunación, la detección y el tratamiento de la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Manifiesto el profundo compromiso de la OPS de elevar la voluntad política y priorizar la eliminación del cáncer cervicouterino en la agenda de salud pública de los países de la Región de las Américas. Esto forma parte de la Iniciativa de Eliminación de Enfermedades de la OPS, cuyo objetivo es eliminar hasta 30 enfermedades transmisibles y problemas conexos, incluido el cáncer cervicouterino, en la Región de las Américas para el 2030. A través de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS, las vacunas contra el VPH de alta calidad, las pruebas de diagnóstico y los dispositivos de tratamiento ablativo de lesiones precancerosas están disponibles a un único precio para todos nuestros Estados Miembros, independientemente del tamaño de la compra”.

Helga Fogstad, Directora de Salud, UNICEF:

“Por primera vez se vislumbra el final de toda una categoría de cáncer. Con las herramientas necesarias a nuestra disposición, el compromiso y la voluntad política son los siguientes pasos críticos para un futuro sin cáncer cervicouterino. El UNICEF está comprometido con el objetivo mundial de proteger la vida de 86 millones de niñas para el próximo año y promete US$ 10 millones para apoyar a 21 países en la vacunación contra el VPH, además de nuestros compromisos existentes con esta importante y urgente causa. El impacto de esta nueva financiación se verá amplificado como resultado del enfoque multisectorial de UNICEF que aprovechará al máximo nuestras plataformas escolares y comunitarias y las alianzas con organizaciones de derechos para las mujeres y las niñas para garantizar el éxito en la generación de demanda”.

Marisol Touraine, Presidenta del Consejo Ejecutivo, Unitaid:

“No podemos aceptar que las mujeres mueran de cáncer cervicouterino cuando sabemos cómo prevenir y tratar esta enfermedad. En este momento crucial, debemos garantizar que las herramientas eficaces disponibles también sean asequibles y estén al alcance de todas las mujeres y niñas que las necesiten. Nuestros proyectos en Unitaid han reducido drásticamente el costo del tamizaje del VPH y el precio de los dispositivos de ablación térmica que salvan vidas. Estamos poniendo en marcha otra ola de inversiones que se centrarán en sacar el tamizaje del cáncer cervicouterino de los centros sanitarios y llevarlo a las comunidades. Junto con nuestros asociados, seguiremos sentando las bases para un futuro en el que todas las mujeres tengan un acceso equitativo a la atención que merecen, independientemente de su situación socioeconómica o ubicación geográfica”.

Dr Atul Gawande, Administrador Adjunto de Salud Mundial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID):

“Con el poderoso escudo de la vacuna contra el VPH, el tamizaje periódico y el tratamiento precoz, podemos proteger a una generación de los efectos devastadores del cáncer cervicouterino. Cada vacuna es un paso firme hacia un futuro en el que se haya eliminado el cáncer cervicouterino. USAID sigue siendo un socio firme de los gobiernos, las comunidades y Gavi, la Alianza para las Vacunas, para garantizar el acceso a esta intervención que salva vidas. A través de la asociación Go Further de PEPFAR, USAID también combatirá el cáncer cervicouterino ampliando las opciones de tamizaje y tratamiento a las comunidades más vulnerables, donde las personas corren un mayor riesgo de contraer el VIH y el VPH. Juntos, estamos forjando el camino hacia un futuro en el que el cáncer cervicouterino deje de ser una amenaza para la salud y el bienestar de las mujeres de todo el mundo”.

