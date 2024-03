I Giovedì dell’Archeologia: 7 Marzo ore 17:00 – PORT(US) TRAI(ANI): Traiano e il suo porto

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 I Giovedì dell’Archeologia – III Edizione

Giovedì 07 Marzo ore 17:00

PORT(US) TRAI(ANI): Traiano e il suo porto

GAR sezione Ulpia e Associazione Archeologica 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑒

Dall’esperienza delle associazioni archeologiche nasce questo contributo alla conoscenza e all’approfondimento della presenza traianea in città: con la storica Associazione 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑒 si affronteranno le ragioni della localizzazione portuale con un focus sui ritrovamenti nel fondo dello specchio portuale, mentre con il Gruppo Archeologico Romano si farà il punto sull’area archeologica della cosiddetta 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑢𝑙𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑖𝑚𝑎, un sito da scavare, recuperare e valorizzare. Due momenti di conoscenza del rapporto che unisce Civitavecchia al suo imperiale fondatore.

Le conferenze si terranno il giovedì alle 17:00 presso la Sala Convegni “Giusi Corrado”

della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, in Via Risorgimento 8/12

La terza edizione del ciclo di incontri culturali “I giovedì dell’archeologia” è organizzata dal Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e la collaborazione del Gruppo Archeologico Romano – Sezione “Ulpia” di Civitavecchia e dell’Associazione Archeologica Centumcellae di Civitavecchia

Vi aspettiamo!

PER INFORMAZIONI

Museo Archeologico di Civitavecchia

Largo C. Benso Conte di Cavour, 1

00053 Civitavecchia (RM)