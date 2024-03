Haiti, Cancellato volo del Primo Ministro Henry. L’amministrazione americana nega l’invio di truppe

(AGENPARL) - ROMA, 5 Marzo 2024 - Duro colpo per il Primo Ministro haitiano che di fatto voleva a tutti i costi tornare ad Haiti lunedì sera. Sebbene il governo abbia pagato per un volo charter previsto per lunedì, il volo era previsto per le 7:30, ma alcuni incidenti intorno all’aeroporto hanno costretto i funzionari a ritardare il volo per le 9:30. All’ultimo minuto, Agenparl ha appreso che all’aereo è stato vietato di atterrare. Il volo è stato cancellato a causa della situazione prevalente ad Haiti.

In difficoltà negli Stati Uniti, di fronte all’impossibilità di ritornare ad Haiti a causa della cancellazione dei voli, il primo ministro Ariel Henry ha chiesto aiuto al governo americano per facilitare il suo ritorno nel Paese tramite un aereo militare. L’amministrazione Biden ha rifiutato categoricamente di accogliere questa richiesta. In un’intervista al Miami Herald, un funzionario del Consiglio di Sicurezza Nazionale del @WhiteHouse ha dichiarato che gli Stati Uniti rifiutano questo lunedì ogni idea di inviare truppe americane ad Haiti dove bande armate seminano il terrore, ma si dichiarano favorevoli allo spiegamento di truppe americane MMSS in collaborazione con i propri partner per fornire un rapido supporto alla Police Nationale d’Haiti @pnh_officiel e allontanare i banditi il ​​più rapidamente possibile.