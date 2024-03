(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 comunicato stampa, martedì 5 marzo 2024

Foggia celebra “Le Madri Costituenti”

Giovedì 7 marzo, alle ore 18, mostra e dibattito nella Sala Grigia del Palazzetto dell’Arte

L’iniziativa organizzata da ANPI, Comune di Foggia e Fondazione Monti Uniti

FOGGIA – Su 556 eletti nell’Assemblea Costituente del 1946, 21 erano donne. Sono loro

“Le Madri Costituenti” alle quali sono dedicati l’incontro e la mostra organizzati da Comune

di Foggia, ANPI Comitato Provinciale di Foggia e Fondazione dei Monti Uniti. Del ruolo di

quelle 21 donne, delle loro storie politiche e personali, così differenti l’una dall’altra ma

così importanti per la storia d’Italia, si discuterà giovedì 7 marzo, alle ore 18, nella Sala

Grigia del Palazzetto dell’Arte di via Galliani, a Foggia. A “Le Madri Costituenti” è

dedicata anche la relativa mostra che sarà visitabile fino al 16 marzo. All’incontro

interverranno Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia; Alice Amatore, assessora alla

Cultura del Comune di Foggia; Michele Galante, presidente provinciale ANPI; Aldo

Ligustro, presidente Fondazione dei Monti Uniti. Le scuole sono invitate a partecipare.

IL DIRITTO DI VOTO. Il 1° febbraio 1945, a guerra ancora in corso, viene adottata la

prima norma che estende il diritto di voto alle donne: si tratta di un primo passo che

riconosce alle italiane il “diritto di eleggere”. Al conseguimento di questo storico risultato

concorre la coralità dell’impegno delle donne italiane nelle città occupate e devastate dalla

guerra, nei campi di prigionia e negli insediamenti produttivi ed il ruolo da loro svolto nella

Resistenza. L’ulteriore passo verso la conquista del “diritto ad essere elette” verrà

riconosciuto dal decreto del gennaio del 1946 in vista delle elezioni amministrative che si

tengono nella primavera e poi nell’autunno dello stesso anno. Per quanto riguarda invece

le elezioni per l’Assemblea costituente, un decreto del marzo 1946 completa e integra la

normativa precedente riconoscendo l’elettorato passivo a 25 anni. È un primo segnale

importante. Il 2 giugno 1946 gli italiani sono chiamati a scegliere tra Monarchia e

Repubblica e a eleggere i loro rappresentanti all’Assemblea costituente. Le candidature

femminili complessive sono 226: 68 nelle liste del Partito Comunista; 29 in quelle della

Democrazia Cristiana; 16 in quelle del Partito Socialista; 14 in quelle del Partito d’Azione;

8 in quelle dell’Unione Democratica Nazionale; 7 in quelle del Fronte per l’Uomo

Qualunque e 84 in altre liste.

LE 21 MADRI COSTITUENTI. Su 556 deputati eletti le donne sono 21: 9 comuniste

(Adele Bei, Nadia Gallico Spano, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angiola Minelli, Rita

Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini e Maria Maddalena Rossi), 9 democristiane

(Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter, Maria

Federici, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Maria Nicotra e Vittoria Titomanlio),

2 socialiste (Bianca Bianchi e Lina Merlin) e 1 del Fronte dell’Uomo Qualunque (Ottavia

Penna). Molto diverse tra loro per età, cultura ed esperienze politiche, le prime donne

elette seppero dare voce comune nell’ambito dell’elaborazione della Carta costituzionale

alle legittime aspirazioni di emancipazione delle donne italiane.