CS – CONTRIBUTO BOLLETTE LUCE E GAS, IL COMUNE DI GINOSA STANZIA 150.000 EURO

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 CONTRIBUTO BOLLETTE LUCE E GAS, IL COMUNE DI GINOSA STANZIA 150.000 EURO:

GIA’ AIUTATI 449 NUCLEI FAMIGLIARI

Ben 449 nuclei famigliari già aiutati concretamente nel fronteggiare una

delle spese che oggi più grava sulle tasche dei cittadini e che ha subito

forti rincari, le bollette delle utenze domestiche di gas e luce.

Con uno stanziamento complessivo di 150.000 euro, il Comune di Ginosa sta

erogando 449 contributi a seguito di altrettante domande presentate in

risposta all’apposito avviso pubblicato a dicembre 2023.

Nelle prossime settimane si procederà allo scorrimento dell’elenco degli

ammessi non finanziabili rientranti nella fascia ISEE 0-7.000 euro, fino al

completamento delle risorse disponibili.

Al seguente link l’elenco delle domande ammesse (viene indicato il numero

del progressivo richiesta): https://ift.tt/Hc8QUTk. Per maggiori info è

.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico

rivolto alle famiglie numerose (con 3 o più figli conviventi fiscalmente a

carico) per la richiesta di un bonus. I dettagli al seguente link:

https://www.comune.ginosa.ta.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/avviso-pubblico-programma-di-interventi-per-le-famiglie-numerose-del-g-r-n-220-2020-del-g-r-n-861-2023-piano-regionale-delle-politiche-familiari-2020-2023