ASL Lecce: “Marzo in Rosa 2024”, incontri itineranti per la prevenzione

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 “Marzo in rosa 2024”, campagna di incontri itineranti dedicati alla salute della donna, per sensibilizzare all’adesione ai programmi di prevenzione e agli screening oncologici.

Si parte l’ 8 marzo a Leverano, con il camper ambulatorio medico mobile in Piazza Costituzione, dalle ore 9 alle ore 13, con un open day per la vaccinazione antiHPV e informazioni sugli screening oncologici.

A seguire: il 12 marzo nel Co nsultorio di Ugento, ore 15-18, con un open day sullo screening della cervice uterina; il 17 marzo, a Casalabate nell’Area m ercatale, ore 10-12, con il camper per informazioni sugli screening oncologici; il 15 marzo alle ore 20.30 serata di sensibilizzazione nel CineTeatro Salesiani; il 18 marzo nel Distretto Socio sanitario di Maglie, ore 10-12, c on il camper ambulatorio medico mobile per v accinazione anti HPV e informazioni sugli screening oncologici; sempre il 18 nel P residio medico universitario di Ecotekne con v accinazione anti HPV, screening della cervice uterina e informazioni sugli screening oncologici; il 21 marzo nel Consultorio di Presicce, ore 9-12, con un open day sullo screening della cervice uterina; infine il 22 marzo nel Distretto Socio Sanitario di Martano, ore 9-12, con un open day informazioni sugli screening oncologici.

Il programma è in continuo aggiornamento.

Ricordiamo che l ’ 8 marzo dalle 8.30 alle 13.30 tutti i centri vaccinali del SISP* del Dipartimento di Prevenzione saranno aperti per la somministrazione del vaccino anti Papillomavirus. La vaccinazione verrà offerta, con accesso diretto e gratuitamente, a ragazze dagli 11 (compiuti) ai 35 anni e ai ragazzi dagli 11 (compiuti) ai 21 anni.

Per consultare le sedi dei punti vaccinali:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/25176/8-marzo-open-day-vaccinazione-antihpv-nei-centri-vaccinali

