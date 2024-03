3° comunicato stampa del 5 marzo 2024

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

SAN PRISCO (CE). DROGA CONFEZIONATA IN CASA. 40ENNE SORPRESO CON OLTRE MEZZO CHILO DI COCAINA E UNA PISTOLA. ARRESTATO DAI CARABINIERI

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma clandestina, il 40enne di San Prisco, nel casertano, che nella tarda mattinata odierna è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, durante un servizio antidroga.

I militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento nervoso e intollerante tenuto dell’uomo nel corso del controllo avvenuto sulla pubblica via, hanno proceduto alla perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, occultate in una tasca del giubotto, alcune dosi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare, estesa alla mansarda in uso al 40enne, ha permesso di rinvenire, all’interno di una cassaforte, 340,08 grammi di marijuana, ulteriori 532,60 grammi di cocaina, una pistola scenica cal. 8mm completa di 12 munizioni, strutturalmente modificata e pronta a fare fuoco, ⁠bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Nella circostanza è stata sottoposta a sequestro anche la somma in contanti di euro 295,00, quale provento dell’attività illecita.

Inoltre i carabinieri, avuta contezza del confezionamento dello stupefacente all’interno del locale mansardato, hanno proceduto, altresì, al sequestro penale della struttura.

Il 40enne è stato arrestato e accompgnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.