1° comunicato stampa del 5 marzo 2024

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE). EVADE DAI DOMICILIARI E TENTA DI SCAPPARE IN

TRENO. 35ENNE BLOCCATO DAI CARABINIERI ALLA STAZIONE FERROVIARIA.

Non ha resistito alla tentazione e così è evaso dagli arresti domiciliari a

cui era stato sottoposto nel pomeriggio di ieri. Il 35enne romeno era stato

arrestato dai carabinieri della locale Stazione insieme ad un suo

connazionale, mentre, in via Circumvallazione a San Cipriano d’Aversa,

stavano incendiando rifiuti plastici e di lavorazione industriale nei pressi

del locale Liceo Scientifico Statale “Gino Segre”.

I militari dell’Arma, nel corso del controllo eseguito nella tarda serata di

ieri presso l’abitazione in cui l’uomo era stato ristretto, si sono accorti

della sua fuga, avviando, nell’immediato, le sue ricerche.

Il fuggitivo, che aveva tutta l’intenzione di far perdere le proprie tracce

lasciando il territorio in treno, è stato rintracciato e bloccato nella

mattinata odierna presso lo scalo ferroviario di Villa Literno.

Accompagnato in caserma è stato arrestato e posto a disposizione della

competente autorità giudiziaria che, nel convalidare l’arresto, ne ha

disposto la detenzione in carcere.

Il 35enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua

Vetere.